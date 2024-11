ONLINE: Polsko zahájí výcvik Ukrajinské legie, hlásí se do ní přes 500 lidí. Austrálie dá Kyjevu 14 člunů

V Polsku začne do konce roku výcvik členů takzvané Ukrajinské legie, která má být tvořena Ukrajinci žijícími v zahraničí. Za měsíc fungování náborového střediska se do této vznikající legie přihlásilo přes pět set lidí, nejvíce z Polska a Česka, napsala v úterý agentura Ukrinform. Austrálie daruje Kyjevu 14 člunů s pevným trupem v hodnotě 14 milionů australských dolarů (215 milionů korun) za účelem posílení ukrajinské námořní a pobřežní obrany. Sledujeme online Varšava/Canberra 19:26 5. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polsko zahájí výcvik Ukrajinské legie (ilustrační foto) | Foto: Ivan Antypenko | Zdroj: Reuters

„Největší počet žádostí jsme dostali od Ukrajinců žijících v Polsku a Česku, ale máme žádosti i z dalších zemí, například z Británie a Irska, ale také z USA či Kanady,“ uvedl podle Ukrinformu zástupce náborového střediska Ukrajinské legie. Podle něj vyjádřili zájem vstoupit do této legie Ukrajinci ze 30 zemí, 90 procent z nich jsou muži, deset procent ženy.

Zatím jediné středisko pro rekrutování dobrovolníků do Ukrajinské legie je ve východopolském Lublinu na ukrajinském generálním konzulátu. Pokud to bude potřeba, budou moci v budoucnu podávat žádosti dobrovolníci i na jiných ukrajinských konzulátech v Polsku. Na dotaz, zda to bude možné i na konzulátech v jiných evropských zemích, zástupce náborového střediska uvedl, že je příliš brzy o tom hovořit.

Výcvik Ukrajinské legie by se měl odehrávat v Polsku na základnách, které už mají zkušenosti s výcvikem ukrajinských vojáků. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 absolvovalo výcvik v Polsku přes 20 000 Ukrajinců.

Trénink Ukrajinské legie mají provádět instruktoři ze zemí NATO. Ukrajinská strana poskytne během výcviku uniformy, Polsko vybavení a zbraně pro výcvik. Zatím není jasné, kdo po skončení výcviku poskytne vybavení a zbraně legii pro nasazení na Ukrajině, píše Ukrinform.

S vytvořením Ukrajinské legie počítá polsko-ukrajinská bezpečnostní dohoda, kterou v červenci podepsali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a polský premiér Donald Tusk. Začátkem října nicméně polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uvedl, že se nenašlo dost zájemců, kteří by do takové formace chtěli vstoupit.

14 člunů

Darem čtrnácti člunů s pevným trupem v hodnotě 14 milionů australských dolarů (215 milionů korun) Austrálie zdůrazňuje trvalý závazek vlády premiéra Anthonyho Albaneseho podporovat Ukrajinu v její obraně proti ruské invazi, uvedlo australské ministerstvo obrany v tiskové zprávě.

Námořní čluny australských obranných sil Ukrajině poskytnou schopnost rychlého pohybu a vysoké manévrovatelnosti na moři, stojí ve zprávě. Podle Canberry je námořní a pobřežní obrana důležitou oblastí operací ukrajinských ozbrojených sil.

Oznámení navazuje na předchozí dary ukrajinským námořním silám ze strany Austrálie, včetně nafukovacích člunů s pevným trupem, které oznámil místopředseda vlády během své návštěvy Ukrajiny na začátku roku.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu poskytla Austrálie zemi vojenskou podporu v hodnotě více než 1,3 miliardy australských dolarů (20 miliard korun). Celková pomoc ukrajinské vládě doposud činí 1,5 miliard australských dolarů (23 miliard korun).