ONLINE: Pošlete rakety Patriot, žádají ukrajinští energetici. Jinak nezvládnou zemi připravit na zimu

Oleh, šéf technického oddělení ukrajinské elektrárny, která se opakovaně stala terčem ruského útoku, má jasnou odpověď na otázku, co těžce zkoušený ukrajinský energetický sektor nejvíce potřebuje: „Patrioty." Ukrajinští energetici se snaží opravovat škody způsobené zesilujícími ruskými vzdušnými útoky, jejichž účelem je zdemolovat ukrajinskou energetickou infrastrukturu, podkopat ekonomiku a podlomit morálku společnosti, napsala agentura AP. Kyjev 6:32 3. května 2024

Ukrajinští energetici se obávají, že nezvládnou zemi připravit na zimu, pokud spojenci Kyjevu nedodají systémy protivzdušné obrany, jako jsou americké Patrioty, které by pomohly překazit snahy Rusů napáchat další škody na beztak poničených elektrárnách.

„Rakety udeří rychle. Opravy trvají dlouho,“ poznamenal Oleh.

Spojené státy nějaké systémy Patriot Ukrajině dodaly a před několika dny po naléhavých prosbách ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského oznámily, že pošlou další.

V elektrárně, která patří společnosti DTEK, největšímu soukromému dodavateli elektrické energie na Ukrajině, po nedávném raketovém útoku v jedné části zůstal nepořádek tvořený rozbitým sklem, roztlučenými cihlami a zkroucenými kusy kovu. Tato uhelná elektrárna je jedním ze čtyř podniků patřících DTEK, které byly při útoku zasaženy.

Místo, kde se elektrárna nachází, technické podrobnosti škod a plná jména zaměstnanců nelze z bezpečnostních důvodů zveřejnit. Během návštěvy elektrárny pracovníci státní služby pro mimořádné události v helmách a s jistícími úvazky šplhali po zkroucené střeše obří budovy, hodnotili rozsah škod a občas odhazovali kusy trosek.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba magazínu Foreign Policy řekl, že v důsledku ruských útoků byla poškozena polovina ukrajinského energetického systému.

Společnost DTEK uvedla, že od začátku ruské invaze předloni v únoru přišla o 80 procent výrobní kapacity. Na její podniky mířilo skoro 180 vzdušných útoků. Odhaduje, že opravit všechny poničené elektrárny by zabralo šest měsíců až dva roky, i kdyby Rusko proti nim nepodniklo další útoky.

Vedoucí směny jménem Ruslan byl ve velíně, když se ozvaly sirény. Své lidi poslal do krytu ve sklepě, ale sám zůstal na místě. Místo zásahu bylo vzdáleno jen několik metrů. Vyrazil do tmy, prachu a ohně. Tvrdí, že neměl strach, protože „věděl, co musí udělat“ - ujistit se, že jeho tým je v pořádku a pak se snažit zapojit do hašení požáru.

V zimě 2022-23 Rusko devastovalo ukrajinskou energetickou infrastrukturu a letos v březnu zahájilo novou vlnu útoků, během nichž byla kompletně zničena Trypilská elektrárna nedaleko Kyjeva, která patří k největším v zemi.

Ruský prezident Vladimir Putin vysvětlil, že útoky jsou odplatou za ukrajinské údery proti ruským ropným rafinériím.

Změna taktiky

Oleh říká, že Rusové „se neustále učí“ a přizpůsobují svou taktiku. Původně se zaměřovali na transformační stanice, nyní si se stále větší přesností berou na mušku samotnou infrastrukturu pro výrobu elektrické energie. Na stejné cíle přitom útočí opakovaně.

Výkonný ředitel DTEK Dmytro Sacharuk v březnu řekl, že z deseti objektů, které firma opravila po dřívějších útocích, byly dvě třetiny zasaženy znovu.

Ukrajinské společnosti působící v energetice téměř vyčerpaly peníze, vybavení a náhradní díly potřebné k nápravě škod způsobených Ruskem. Elektrárny naléhavě potřebují speciální vybavení, které na Ukrajině není možné vyrábět dostatečně rychle a v dostatečném množství.

Přes 50 pracovníků DTEK bylo při ruských útocích od začátku invaze zraněno, tři přišli o život. Zaměstnanci firmy říkají, že pracují navzdory nebezpečí, protože vědí, jak důležitá jejich práce je.

Dmytro, který byl ve službě při nedávném útoku a s kolegy ho přečkal ve sklepním krytu, se svěřuje, že mu krvácelo srdce, když viděl rozsah škod. „Bylo to zničené v sekundě, v okamžiku,“ říká.

Dříve pracoval v Záporožské jaderné elektrárně, kterou krátce po vpádu na Ukrajinu ovládli Rusové. Ujišťuje, že do práce hodlá chodit každý den, „dokud toho bude schopen“.