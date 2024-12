ONLINE: Přes 44 procent Ukrajinců věří Trumpovi. ‚Očekávají jasnější politiku,‘ tvrdí tvůrci průzkumu

Obliba zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa na Ukrajině roste. Nyní mu věří více než 44 procent lidí, tedy více než v kterékoliv jiné zemi v Evropě. Vyplývá to z průzkumu, který v úterý zveřejnil ukrajinský institut Centrum Nová Evropa. Nejvíce oblibu v Ruskem napadené zemi ztrácí končící americký prezident Joe Biden a německý kancléř Olaf Scholz. Kyjev 17:46 10. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přes 44 procent Ukrajinců věří Trumpovi, uvádí průzkum (ilustrační foto) | Foto: Shannon Stapleton | Zdroj: Reuters

Podporu Trumpovi v sondáži vyjádřilo 44,6 procenta dotazovaných. Jde o výrazný nárůst oproti loňskému roku, kdy nastupujícího prezidenta Spojených států kladně hodnotilo jen 10,1 procenta lidí. Naopak strmý pokles popularity mezi Ukrajinci zažívá dosluhující americký prezident Biden – z loňských 82 procenta na letošních 55,2 procenta.

„Vysoká míra (Trumpovy) podpory je zřejmě způsobena očekáváním jasnější a rozhodnější politiky vůči Ukrajině ze strany nové americké administrativy,“ uvedl institut.

„Nelze vyloučit, že někteří respondenti mají určité naděje na obnovení míru na Ukrajině, což Trump zdůrazňoval během své volební kampaně,“ dodal institut s tím, že k nárůstu Trumpovy podpory může přispívat i zklamání ze současného amerického prezidenta Bidena.

Institut dává Trumpovu relativní oblibu na Ukrajině do kontrastu se situací v Evropě, kde je nastupující americký prezident výrazně méně populární. Podle sondáží, na které ukrajinští výzkumníci odkazují, důvěřuje Trumpovi 16 procent lidí ve Francii a 30 procent v Británii. V Maďarsku, kde je Trump z evropských zemí hodnocen nejpříznivěji, je to 37 procent.

Vyjednávání o míru

Trump v kampani prohlásil, že po svém nástupu do úřadu ukončí válku na Ukrajině během jediného dne. Ve víkendovém rozhovoru s televizí NBC řekl, že Ukrajina by se měla připravovat na to, že jí Spojené státy budou po střídání prezidentů poskytovat méně vojenské pomoci. Dodal, že boje na Ukrajině by se měly okamžitě zastavit a mělo by začít vyjednávání o míru.

Kromě Bidena oblibu mezi Ukrajinci nejvíce ztrácí německý kancléř Scholz. Jeho podpora se meziročně snížila o 24,5 procentního bodu na 36,9 procenta. Podle autorů průzkumu to odráží celkové zklamání z vrcholných představitelů USA a Německa, jejichž lídři jsou v očích Ukrajinců „paralyzováni strachem z Putinova Ruska“.

Nejpopulárnějším západním lídrem je na Ukrajině předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, následovaná polským prezidentem Andrzejem Dudou. Francouzský prezident Emmanuel Macron byl jediným úřadujícím západním vůdcem, jemuž důvěra na Ukrajině vzrostla, a to z 54,5 procenta vloni na 58,4 letos.

„Zdá se, že Ukrajinci nepřehlédli Macronovy snahy o změnu strategie Západu na podporu Ukrajiny, například jeho jasný postoj k pozvání Ukrajiny do NATO či iniciativu francouzského lídra vyslat na Ukrajinu vojenské složky,“ uvádí se v průzkumu.