ONLINE: Při ruských útocích na Doněckou oblast zemřelo šest lidí. Zraněných je deset
Ruské útoky na ukrajinskou Doněckou oblast si v pondělí vyžádaly šest mrtvých a deset zraněných, informovala v úterý agentura Ukrinform s odvoláním na Vadyma Filaškina, který stojí v čele ukrajinské správy tohoto regionu, z větší části okupovaného Ruskem. V noci na úterý Ukrajina sestřelila 60 z 84 ruských dronů, uvedlo ukrajinské ministerstvo obrany.
Šestice obětí podle Filaškina přišla o život po ruských útocích na pět různých obcí a osad v oblasti. Pondělní zprávy hovořily o dvou mrtvých v tomto regionu, kterým prochází bojová linie.
K útokům drony ukrajinská armáda uvedla, že Rusko bezpilotní letouny na Ukrajinu vyslalo z několika směrů, a i když se podařilo většinu z nich sestřelit, tak bylo zaznamenáno 23 zásahů v deseti lokalitách. Jaké jsou jejich následky a jestli jsou zranění či mrtví, Ukrinform neuvedl.