ONLINE: Při ruských útocích na Doněckou oblast zemřelo šest lidí. Zraněných je deset

Ruské útoky na ukrajinskou Doněckou oblast si v pondělí vyžádaly šest mrtvých a deset zraněných, informovala v úterý agentura Ukrinform s odvoláním na Vadyma Filaškina, který stojí v čele ukrajinské správy tohoto regionu, z větší části okupovaného Ruskem. V noci na úterý Ukrajina sestřelila 60 z 84 ruských dronů, uvedlo ukrajinské ministerstvo obrany.

Sledujeme online Kyjev Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Obytná budova poškozená při útoku ve městě Makijivka v Doněcké oblasti - regionu, z větší části okupovaného Ruskem (fotografie z 8. září 2025)

Obytná budova poškozená při útoku ve městě Makijivka v Doněcké oblasti - regionu, z větší části okupovaného Ruskem (fotografie z 8. září 2025) | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Šestice obětí podle Filaškina přišla o život po ruských útocích na pět různých obcí a osad v oblasti. Pondělní zprávy hovořily o dvou mrtvých v tomto regionu, kterým prochází bojová linie.

K útokům drony ukrajinská armáda uvedla, že Rusko bezpilotní letouny na Ukrajinu vyslalo z několika směrů, a i když se podařilo většinu z nich sestřelit, tak bylo zaznamenáno 23 zásahů v deseti lokalitách. Jaké jsou jejich následky a jestli jsou zranění či mrtví, Ukrinform neuvedl.

ako, ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme