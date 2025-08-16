ONLINE: Putin nechce příměří. Přednost dává dohodě o ukončení války, kterou preferuje i Trump, píše Axios

Americký prezident Donald Trump po pátečním summitu na Aljašce evropským lídrům řekl, že ruský prezident Vladimir Putin nechce příměří a dává přednost komplexní dohodě o ukončení války na Ukrajině. Na sociální síti X to napsal reportér serveru Axios Barak Ravid, podle něhož mírovou dohodu namísto klidu zbraní preferuje i Trump.

Trump po summitu v Anchorage na Aljašce telefonicky hovořil s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a evropskými politiky.

K více než hodinovému hovoru se připojili také prezidenti Francie Emmanuel Macron, Polska Karol Nawrocki a Finska Alexander Stubb, německý kancléř Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer a šéfka italské vlády Giorgia Meloniová, uvedla agentura Reuters.

Putin Trumpovi podle Ravida řekl, že místo příměří preferuje komplexní dohodu o ukončení války. „Myslím, že rychlá mírová dohoda je lepší než příměří,“ sdělil Trump evropským spojencům podle Ravidova zdroje, který byl u telefonátu.

Trump si volal také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který následně uvedl, že se se svým americkým protějškem setká v pondělí ve Washingtonu. Zelenskyj ani nikdo z evropských představitelů na páteční summit na Aljašku pozván nebyl.

