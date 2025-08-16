ONLINE: Putin si klade podmínky ukončení války. Chce, aby se Ukrajinci stáhli z Doněcké oblasti

Rusko podmiňuje ukončení své ofenzívy na Ukrajině tím, že se Kyjev stáhne z východní Doněcké oblasti. Ruský prezident Vladimir Putin to řekl na páteční schůzce na Aljašce svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi, píše list Financial Times s odkazem na informované zdroje. Moskva v takovém případě zastaví svá vojska v jižní Chersonské oblasti a jihovýchodní Záporožské oblasti.

Vladimir Putin

Vladimir Putin | Foto: Anton Vaganov | Zdroj: Reuters

Připravujeme podrobnosti.

