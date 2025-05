ONLINE: ‚Rána do zad.‘ Srbské zbrojovky dál dodávají munici Ukrajině, tvrdí ruská rozvědka

Srbské zbrojovky dál dodávají munici Kyjevu navzdory neutralitě, kterou v rusko-ukrajinské válce oficiálně hlásá Bělehrad. Uvedla to ve čtvrtek ruská rozvědka SVR, která ve svém prohlášení označila počínání srbského zbrojního průmyslu za ránu do zad Rusku jako tradičnímu spojenci balkánské země. SVR obvinila členské státy NATO, na prvním místě Českou republiku, že pomáhají zprostředkovat dodávky srbské munice ukrajinským vojákům. Moskva 17:22 29. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská rozvědka obvinila členské státy NATO, na prvním místě Českou republiku, že pomáhají zprostředkovat dodávky srbské munice ukrajinským vojákům. (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Protiruské počínání maskují (zbrojní podniky) falešnými certifikáty o konečných uživatelích či za pomoci prostředníků. Mezi nimi nejčastěji figurují státy NATO, především Česko, Polsko a Bulharsko,“ uvedla SVR.

Ukrajina se čtvrtým rokem brání ruské agresi ve válce rozpoutané na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina. Bránící se zemi poskytl vojenskou a další pomoc Západ, svou roli v ukrajinské obraně sehrává i česká muniční iniciativa.

Srbské zbrojovky podle SVR dodaly ukrajinské armádě „statisíce projektilů do raketometů a houfnic“, jakož i „miliony nábojů“ pro ruční střelné zbraně. Tyto dodávky lze těžko pokládat za humanitární, protože mají jediný zjevný účel: zabíjet a mrzačit ruské vojáky a ruské civilisty, tvrdí ruská rozvědka, podle které válku Ruska proti Ukrajině rozpoutal Západ s cílem uštědřit Rusku strategickou porážku.

Na „dopravníku smrti“ se podle komuniké podílejí největší srbské zbrojovky, včetně firem Jugoimport, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan a další. „Zdá se, že touha srbských zbrojařů a jejich ochránců obohatit se z krve bratrských slovanských národů je přiměla zapomenout, kdo jsou jejich opravdoví přátelé, a kdo nepřátelé,“ uvedla SVR a dodala, že Rusko pomohlo Srbům v nejkritičtějších okamžicích srbských dějin.

Server Meduza v souvislosti s prohlášením ruské rozvědky připomněl, že loni v červnu list Financial Times psal, že vývoz srbské munice na Ukrajinu přes třetí země dosáhl přibližně 800 milionů eur. Srbský prezident Aleksandar Vučić dodávky nepopřel a připustil, že uvedená suma je docela přesná. Vývoz munice označil za součást ekonomické obrody.

„Ano, vyvážíme naše náboje. Nemůžeme je vyvážet na Ukrajinu či do Ruska. Ale máme mnoho kontraktů s Američany, Španěly, Čechy a dalšími. Co s tím nakonec udělají, to je jejich věc,“ řekl tehdy Vučić, který se letos zúčastnil moskevských oslav sovětského vítězství nad nacistickým Německem. Cestou do Moskvy musel Vučićův letoun přistát v Baku, protože ruská protivzdušná obrana odrážela útoky ukrajinských dronů, které fakticky zablokovaly moskevská letiště. Litva a Lotyšsko zakázaly Vučičově letadlu přeletět nad územím těchto pobaltských zemí.