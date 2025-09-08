ONLINE: Rekordní ruský vzdušný útok na Ukrajinu si vyžádal čtyři mrtvé a 44 raněných
Noční útok drony a raketami na Ukrajinu, podle médií největší od začátku ruské války, si v celé zemi vyžádal čtyři mrtvé a 44 raněných. Uvedli to v neděli ukrajinský premiér Volodymyr Zelenskyj i premiérka Julija Svyrydenková. Podle ní už byl mezitím uhašen požár vládní budovy v Kyjevě. Šlo o vůbec první zásah vládního objektu v centru metropole bránící se země. Zelenskyj také řekl, že po útoku očekává silnou reakci světa, včetně Spojených států.
Zelenskyj po nedělních úderech oznámil čtyři mrtvé a 44 raněných. Stejné počty potvrdila také premiérka Svyrydenková, která na facebooku zároveň zveřejnila fotografie zachycující míru poškození budovy úřadu vlády po ruském úderu.
Zima na Ukrajině může být letos mrazivá. Rusko má dost raket na ničení infrastruktury, popisuje diplomat
Číst článek
„Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Požár byl uhašen... Ale životy Ukrajinců nelze vrátit. Během této noci byli zabiti čtyři lidé a více než 44 bylo zraněno v důsledku ruského ostřelování,“ napsala premiérka.
Podle agentury AP v neděli ráno z vládní čtvrti v Kyjevě stoupal kouř, ale nebylo jasné, zda jde o důsledek přímého zásahu, nebo důsledek pádu trosek sestřelených dronů či raket. Policie zablokovala přístup k budově úřadu vlády.
Rusko v noci na Ukrajinu vypustilo dohromady 810 útočných dronů a jejich atrap určených ke zmatení ukrajinské protivzdušné obrany. Ta sestřelila 747 dronů a čtyři střely.
‚Putin testuje svět‘
Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat AP potvrdil, že nedělní útok byl největším ruským dronovým útokem od začátku ruské invaze v únoru 2022. Rusko podle AP vypálilo také 13 střel. Zásahy devíti střel a 54 dronů byly zaznamenány na 33 místech na celé Ukrajině.
Mezi oběťmi je matka a její tříměsíční dítě, jejichž těla byla vyproštěna ze sutin v Kyjevě, vyplývá z informací šéfa kyjevské vojenské správy Tymura Tkačenka.
V hlavním městě bylo poničeno nejméně deset míst. Drony přímo zasáhly například jeden devítipodlažní a jeden čtyřpodlažní bytový dům. Zasažena byla také další ukrajinská města jako Kryvyj Rih, Kremenčuk nebo jihoukrajinská Oděsa.
Prezident Zelenskyj v neděli řekl, že počítá se silnou odpovědí mezinárodního společenství na bezprecedentní útok.
Článek pokračuje pod online reportáží.
„Toto je jasné znamení, že (ruský prezident Vladimir) Putin testuje svět, zda to přijme a smíří se s tím,“ uvedl Zelenskyj v pravidelném večerním videoprojevu. Rusko se podle něj snaží způsobit Ukrajině bolest a provádí stále prudší údery.
Moskvu ukrajinské údery na rafinerie opravdu bolí. Útok na vládní budovu mohl být odvetou, říká rusista
Číst článek
Proti tomu je třeba čelit „sankcemi proti Rusku, proti osobám spojeným s Ruskem a přísnými cly a dalšími obchodními omezeními pro Rusko,“ pokračoval Zelenskyj, který také obhajoval poslední útoky ukrajinských dronů na ropovody a rafinerie v Rusku.
„Nedostatek benzínu v Rusku a další ekonomické problémy jsou logickou reakcí na ruské odmítnutí uzavřít příměří a uspořádat setkání hlav států,“ řekl Zelenskyj.
Americký zmocněnec pro Ukrajinu Keith Kellogg v neděli uvedl, že nejnovější ruský útok na Kyjev nenasvědčuje tomu, že by Moskva chtěla válku na Ukrajině ukončit diplomatickou cestou.
Americký prezident Donald Trump krátce předtím uvedl, že je připraven zahájit druhou fázi sankcí proti Rusku. Čeho přesně by se nové sankce týkaly, ani termín zavedení ale neupřesnil, poznamenala agentura Reuters.