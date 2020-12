ONLINE: Mutace koronaviru z Británie se šíří po světě. Objevila se v Jižní Koreji, Jordánsku a Norsku

Jižní Korea ohlásila první případy nové a zřejmě nakažlivější mutace koronaviru, která se objevila v Británii. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters. Dříve oznámilo osm případů výskytu britské varianty covidu-19 Japonsko, které proto od pondělí zakazuje vstup do země cizincům. V neděli se objevil tento typ koronaviru také v Norsku, na portugalském ostrově Madeira a v Jordánsku. Ve všech třech zemích se jedná o cestovatele z Velké Británie. Sledujeme online Soul 6:58 28. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osoby s novou mutací koronaviru na Madeiře jsou prvními známými případy v celém Portugalsku (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Jihokorejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí v pondělí uvedlo, že nová mutace byla v zemi zjištěna u tří lidí, kteří přiletěli do Jižní Koreje z Londýna 22. prosince.

Japonsko kvůli nové mutaci od pondělí až do konce ledna nebude vpouštět na své území cizince z většiny států světa. Japonští občané vracející se do země budou muset absolvovat test na koronavirus před odletem a při příletu.

Podobná opatření zavádějí i další země, kde se nová varianta koronaviru objevila. Norsko již před několika dny prodloužilo až do 29. prosince zákaz přímých letů do Británie. Dva nakažení lidé však přijeli do země ještě před začátkem omezení cest a úřady se nyní snaží najít všechny, kteří s nimi od té doby přišli do kontaktu.

Osoby s novou mutací koronaviru na Madeiře jsou prvními známými případy v celém Portugalsku. Tamní úřady však zatím nezveřejnily počet lidí, u nichž byla nová varianta viru nalezena. Oznámily jen, že se jednalo o cestovatele ze Spojeného království.

Portugalsko také již minulý týden rozhodlo o uzavření hranic pro cesty z Británie kromě osob s trvalým pobytem v Portugalsku či Portugalce žijící ve Spojeném království.

Prozatím do 3. ledna uzavřelo svoje hranice cestovatelům z Británie také Jordánsko, jež v pondělí rovněž ohlásilo první dva případy nové mutace. V zemi přitom v posledních týdnech prudce klesají denní počty nově infikovaných po asi tříměsíčním setrvalém nárůstu nových případů.

Odhalení nové mutace viru SARS-CoV-2 oznámil britský ministr zdravotnictví Matt Hancock minulý týden. Podle předběžných zjištění vědců by mohla být výrazně nakažlivější než „běžný” koronavirus, což by však nemělo znamenat, že častěji povede k vážnému průběhu covidu-19. Virus se podle úřadů šíří především na jihu Anglie.