ONLINE: Ruská invaze si vyžádala životy více než 15 tisíc civilistů, říká generální prokurátor
Více než 15 000 ukrajinských civilistů přišlo o život a přes 34 000 utrpělo zranění ve válce, kterou proti Ukrajině před více než třemi lety rozpoutalo Rusko, informoval ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko.
„Je naší povinností řádně zdokumentovat zločiny a udělat vše možné, aby všichni váleční zločinci byli potrestáni,“ prohlásil Kravčenko podle serveru BBC News.
Ruská invaze na Ukrajinu si podle Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) vyžádala životy přinejmenším 13 883 civilistů včetně 726 dětí, dalších 35 548 osob včetně 2234 dětí bylo zraněno.
Většinu obětí OSN eviduje na území kontrolovaném ukrajinskou vládou, na které útočí Rusové.
Palivo a rakety
Během noci zasáhly ukrajinské síly v Brjanské oblasti na západě Ruska stanici, která slouží k přečerpávání nafty pro ruská vojska. Oznámil to v pátek ukrajinský generální štáb.
Stanici u obce Najtopoviči, schopnou přečerpat přibližně 10,5 milionu tun nafty ročně, označil za strategický objekt, který zasáhly jednotky raketových vojsk a bezpilotních systémů ve spolupráci se speciálními silami armády a tajné služby SBU.
Ukrajinské drony také na anektovaném Krymu zasáhly radiolokátor a sklad raket protivzdušné obrany S-400, uvedla na facebooku vojenská rozvědka HUR. Stejně jako generální štáb zprávu o útoku doprovodila záběry z náletu.
„Ozbrojené síly nadále přijímají účinná opatření k podkopání vojenského a ekonomického potenciálu ruské armády, zejména jejích logistických schopností, a k donucení okupantů k ukončení agresivní války proti Ukrajině,“ zdůraznilo velení ozbrojených sil napadené země.
Ukrajinské drony v posledních dnech podnikly sérii útoků na ruské rafinérie, v důsledku poklesla jejich výroba. Podle ruských médií nedostatek benzinu pociťuje několik ruských regionů, včetně anektovaného Krymu.