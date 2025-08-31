ONLINE: Ruská ‚krabí klepeta‘. Nepřátelské jednotky u Dobropillje byly obklíčeny, tvrdí Ukrajinci.

Ukrajinská armáda obklíčila okupační ruské síly poblíž města Dobropillja v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to v sobotu rozhlasové stanici Radio NV vojenský mluvčí ukrajinské armády Viktor Trehubov.

Ukrajinský voják vedle houfnice v Doněcké oblasti

Ukrajinský voják v Doněcké oblasti (archivní foto) | Foto: Oleksandr Ratushniak | Zdroj: Reuters

„Alespoň prozatím byly ruské jednotky, které postupovaly na Dobropillju – tato ‚krabí klepeta‘ – odříznuty a obklíčeny,“ řekl Trehubov.

Dobropillja leží v Pokrovském okrese, v současnosti patrně nejohroženějším sektoru frontové linie. Rusko v tomto regionu podle ukrajinské armády soustřeďuje více než 110 000 vojáků.

Začátkem tohoto měsíce se objevily zprávy, že ruské jednotky postoupily směrem k dálnici Dobropillja-Kramatorsk, obsadily pozice v blízkých osadách a údajně prorazily ukrajinskou obranu. Ukrajinské síly však tvrdí, že se jim v těžkých bojích minulý týden podařilo osvobodit několik místních obcí, včetně vesnice Novomychajlivka. Informace tohoto druhu nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Ruská armáda zahájila invazi na Ukrajinu 24. února 2022 na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina. Napadená země se od té doby se západní pomocí agresi brání.

V posledních měsících Rusko zintenzivnilo svou pozemní ofenzivu na východě Ukrajiny, a to navzdory diplomatickému úsilí o ukončení války. Za frontovou linií Moskva nadále pravidelně útočí na ukrajinská města a zabíjí civilisty po celé zemi.

