ONLINE: Ruská protivzdušná obrana sestřelila čtyři ukrajinské drony, tvrdí Kreml

Z několika ruských regionů ležících u hranic s Ukrajinou byl v noci na pondělí hlášen přílet ukrajinských dronů. Úřadující gubernátor Kurské oblasti Alexej Smirnov řekl, že na ni útočilo osm bezpilotních letounů. Podle ruského ministerstva obrany protivzdušná obrana sestřelila čtyři tyto stroje nad Brjanskou oblastí. Informuje o tom ruskojazyčný servis BBC. Sledujeme online Moskva 12:14 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Kremlu se podařilo protivzdušné obraně sestřelit čtyři drony (ilustrační foto) | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Podle Smirnova v Kurské oblasti útočily drony, které se po zásahu cíle zničí, dále kvadrokoptéry a jedna těžká oktokoptéra, tedy stroj s osmi vrtulemi. Zasaženy byly dvě administrativní budovy na dvou různých místech regionu. Nikomu se nic nestalo.

BBC podotýká, že ruské ministerstvo obrany se v pondělní ranní svodce o útoku dronů na Kurskou oblast nezmínilo a informovalo jen o likvidaci čtyř bezpilotních letounů nad Brjanskou oblastí. Podle jejího gubernátora Alexandra Bogomaze při tom nevznikly žádné škody a nikomu se nic nestalo.

Ruský letecký úřad v pondělí na asi tři hodiny nařídil přerušit provoz na letišti v Kazani. Toto opatření podniká v případě hrozícího nebo skutečného útoku dronů. Informace o žádném takovém incidentu v pondělí z Tatarstánu, jehož je Kazaň správním centrem, nepřišly, nicméně dronové útoky tato republika zažila už několikrát.

Letouny, které směřovaly do Kazaně, podle agentury RIA Novosti přistály v Nižněkamsku a Samaře.

Tři lidé utrpěli zranění při ostřelování Šebekina nedaleko hranic s Ukrajinou, informoval Vjačeslav Gladkov, gubernátor Belgorodské oblasti, v níž toto město leží. Poškozeno bylo elektrické vedení a v části Šebekina a dvou okolních obcích byly přerušeny dodávky proudu.

Útoky u hranic

Tvrzení bojujících stran nelze v podmínkách válečného konfliktu ověřit. Ukrajina se k úderům v ruských regionech u hranic zpravidla nevyjadřuje. Na její území prakticky každou noc Rusko útočí bezpilotními letouny a raketami. Na oblasti u hranic nebo u frontové linie ruská armáda vytrvale útočí z různých typů zbraní.

Server Meduza v pondělí informuje o tom, že v sobotu drony zasáhly ruský remorkér a nákladní člun v Taganrožském zálivu v Azovském moři. Na obou plavidlech vznikly menší škody a dva členové posádky utrpěli lehká zranění.

Remorkér měl podle plánů dopravit nákladní člun do Azovského moře, aby tam chránil Krymský most spojující ruskou pevninu s Krymem, který Rusko Ukrajině zabralo před deseti lety. Po útoku se kapitán remorkéru rozhodl vrátit do přístavu Azov v Rostovké oblasti.

Podle telegramových kanálů zabývajících se děním na Krymu byl v noci na pondělí krátce přerušen provoz na Krymském mostě a z několika míst na poloostrově se ozývaly výbuchy.