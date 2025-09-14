ONLINE: Ruská rafinérie po sestřelení dronu hoří. Nedaleké petrohradské letiště přerušilo provoz
V rafinérii v Kiriši na jihu Leningradské oblasti, která patří k největším v Rusku, vypukl požár poté, co se tam zřítil sestřelený dron. Na telegramu o tom v neděli informoval gubernátor tohoto regionu Alexandr Drozdenko. Oheň byl podle něho uhašen a nikomu se nic nestalo.
Agentura Reuters píše, že rafinérie, patřící společnosti Surgutněftěgaz, ročně zpracuje 17,7 milionu tun ropy. To představuje 6,4 procenta celkového množství ropy zpracované v Rusku.
Vlastní raketa Flamingo, útoky na rafinerie. Cílem Kyjeva je válku znelíbit co nejvíce Rusům, říká expert
Číst článek
Drozdenko neuvedl, komu dron patřil, ale právě ruské rafinérie si v poslední době volí ukrajinská armáda za cíl svých útoků ve snaze omezit Moskvě příjmy z prodeje ropy, jež pak využívá k financování tři a půl roku trvající války.
V sobotu zároveň ruské úřady informovaly o požáru v rafinérii v Ufě na jihovýchodě evropské části země, kterou jeden dron zasáhl, a druhý, který na ni mířil, byl sestřelen. V podniku údajně vznikly menší škody.
Ruský letecký úřad Rosavijacija podle telegramového kanálu Astra rovněž oznámil, že petrohradské letiště Pulkovo v neděli přerušilo svůj provoz.
Drozdenko také informoval o tom, že na trati v okolí města Luga vykolejily tři vagony prázdného nákladního vlaku a že vyšetřovatelé nevylučují, že mohlo jít o sabotáž. Upozornil, že vlaky mohou nabírat zpoždění.