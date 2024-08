ONLINE: Ruská vojska odrážejí pokus Ukrajiny o vpád do Kurské oblasti, uvedla Moskva

Ruská vojska nadále odrážejí pokus ukrajinských jednotek o vpád do Kurské oblasti na západě Ruska, uvedlo v sobotu v prohlášení ministerstvo obrany v Moskvě. I s pomocí záloh, které do oblasti dorazily, se jim podle něj podařilo zamezit ukrajinským silám v průniku do hloubi ruského území.

