ONLINE: Ruské noční útoky na Kyjev mají jednu oběť. Zranily dalších osm lidí, včetně těhotné ženy
Ruské noční útoky na ukrajinskou metropoli Kyjev zapálily střechu několika obytných budov, zabily jednu ženu a zranily nejméně dalších osm lidí, včetně těhotné ženy. Ukrajinské bezpilotní letouny naopak způsobily požár v rafinerii na jihozápadě Ruska, který byl uhašen. Kvůli útokům na západní Ukrajinu vzlétly také polské stíhačky, napsala dnes agentura Reuters.
Sirény se na téměř celé Ukrajině kvůli ruským raketám a dronům rozezněly okolo 1.15 SELČ. Padající trosky ze zničených bezpilotních letounů zapálily střechu čtyř obytných budov v Kyjevě. Ruské útoky tam také zranily osm lidí, včetně těhotné ženy, a zabily postarší ženu, uvedl starosta hlavního města Vitalij Kličko.
„Rusko úmyslně a vědomě útočilo na civilní cíle,“ uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko. Desítky explozí byly slyšet mimo jiné i ve středoukrajinském Kremenčuku, jak uvedl starosta města Vitalij Maleckyj.
Poté, co Rusko zahájilo letecké údery i na západní Ukrajinu poblíž hranic s Polskem, vzlétla polská a spojenecká letadla. Pozemní protivzdušná obrana a radarové průzkumné systémy byly uvedeny do nejvyšší pohotovosti, uvedlo polské operační velení.
Ukrajinský dronový útok naopak způsobil požár v Ilské rafinerii u Krasnodaru na jihozápadě Ruska, který byl rychle uhašen a který si nevyžádal žádné oběti. Zdejší personál se při zásahu evakuoval do úkrytů, dodala agentura.
Ukrajina se už čtvrtým rokem brání ruské ozbrojené agresi. Ruská vojska vpadla do sousední země v únoru 2022 na rozkaz prezidenta Vladimira Putina.
Terčem intenzivních ruských vzdušných úderů se Ukrajina stává opakovaně, a to i v poslední době, kdy se americký prezident Donald Trump snaží přesvědčit obě strany k uzavření mírové dohody.
Zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce rychlé dojednání míru, Putin si klade podmínky, které Západ označuje za zdržovací taktiku.