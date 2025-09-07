ONLINE: Ruské noční útoky na Kyjev mají jednu oběť. Zranily dalších osm lidí, včetně těhotné ženy

Ruské noční útoky na ukrajinskou metropoli Kyjev zapálily střechu několika obytných budov, zabily jednu ženu a zranily nejméně dalších osm lidí, včetně těhotné ženy. Ukrajinské bezpilotní letouny naopak způsobily požár v rafinerii na jihozápadě Ruska, který byl uhašen. Kvůli útokům na západní Ukrajinu vzlétly také polské stíhačky, napsala dnes agentura Reuters.

Ruské noční útoky na ukrajinskou metropoli Kyjev zapálily střechu několika obytných budov

Sirény se na téměř celé Ukrajině kvůli ruským raketám a dronům rozezněly okolo 1.15 SELČ. Padající trosky ze zničených bezpilotních letounů zapálily střechu čtyř obytných budov v Kyjevě. Ruské útoky tam také zranily osm lidí, včetně těhotné ženy, a zabily postarší ženu, uvedl starosta hlavního města Vitalij Kličko.

„Rusko úmyslně a vědomě útočilo na civilní cíle,“ uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko. Desítky explozí byly slyšet mimo jiné i ve středoukrajinském Kremenčuku, jak uvedl starosta města Vitalij Maleckyj.

Poté, co Rusko zahájilo letecké údery i na západní Ukrajinu poblíž hranic s Polskem, vzlétla polská a spojenecká letadla. Pozemní protivzdušná obrana a radarové průzkumné systémy byly uvedeny do nejvyšší pohotovosti, uvedlo polské operační velení.

Ukrajinský dronový útok naopak způsobil požár v Ilské rafinerii u Krasnodaru na jihozápadě Ruska, který byl rychle uhašen a který si nevyžádal žádné oběti. Zdejší personál se při zásahu evakuoval do úkrytů, dodala agentura.

Ukrajina se už čtvrtým rokem brání ruské ozbrojené agresi. Ruská vojska vpadla do sousední země v únoru 2022 na rozkaz prezidenta Vladimira Putina.

Terčem intenzivních ruských vzdušných úderů se Ukrajina stává opakovaně, a to i v poslední době, kdy se americký prezident Donald Trump snaží přesvědčit obě strany k uzavření mírové dohody.

Zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce rychlé dojednání míru, Putin si klade podmínky, které Západ označuje za zdržovací taktiku.

