ONLINE: Rusko a Ukrajina jsou v patové situaci. Fronta se podobá první světové válce, říká Zalužnyj
Bojová fronta mezi Ukrajinou a Ruskem se podobá první světové válce a dostala se do situace poziční války. Ve středečním článku to uvádí bývalý hlavní velitel ukrajinské armády Valerij Zalužnyj, který je nyní velvyslancem v Londýně. Masové rozšíření dronů podle něj výrazně změnilo situaci na bojišti, protože znemožňuje větší shromáždění vojáků a zbraní. Pro vojenský úspěch budou podle něj klíčové inovace a technologická převaha.
Podle Zalužného se fronta v současnosti vyznačuje celkovou stabilitou, ačkoliv stále dochází k větším či menším územním ziskům. Podle bývalého velitele ukrajinské armády se tak děje „za cenu nepřiměřených ztrát“. Od podzimu 2023 se situace na bojišti podobá západní frontě za první světové války, kdy se armády opevnily v příkopech a podnikaly čelní útoky na nepřítele. „Dnes, když si procházím své poznámky, mohu jen zopakovat, že se Rusko a Ukrajina dostaly do podobné patové situace,“ uvedl Zalužnyj.
Ruská armáda se podle Zalužného stále snaží o prolomení fronty, ale ukrajinské jednotky si dokázaly udržet svou bojovou efektivitu. Masové rozšíření bezpilotních prostředků, které mohou útočit nebo navádět dělostřeleckou palbu, však proti minulosti situaci na bojišti výrazně změnilo.
„Velká shromáždění (vojenského) personálu nejsou udržitelná,“ uvedl Zalužnyj. Podle něj se tak obránci nyní organizují do menších skupin, aby nepřitáhli pozornost nepřítele. Rusové ale i v nové situaci používají stále stejnou taktiku, a snaží se svými vojáky zaplavit ukrajinské obranné linie. V drtivé většině případů ale nejsou úspěšní, tvrdí Zalužnyj.
Základ pro vojenský úspěch vidí Zalužnyj ve schopnosti neutralizovat vysoký počet bezpilotních prostředků. Drony se totiž staly „hlavním hnacím prostředkem lidských ztrát, a tudíž rozhodujícím prvkem ve výsledku bojových operací“.
Pro vojenský úspěch Ukrajiny, které má menší zdroje než Rusko, tak podle Zalužného bude zásadní schopnost provádět inovace. „Je klíčové převzít a udržet technologickou iniciativu,“ uvedl Zalužnyj. Podle ukrajinského generála je zásadní, aby si Ukrajina dokázala udržet přístup k polovodičům, a současně aby Rusko bylo odříznuto od mezinárodní vědecké a technologické spolupráce.
Zalužnyj vedl ukrajinskou armádu, když se v roce 2023 pokusila o rozsáhlou protiofenzivu. To se podle ukrajinského generála nepodařilo, protože si ukrajinská armáda nedokázala vybudovat „rozhodující převahu v bodech průlomu fronty“. Armáda podle Zalužného neměla dostatek dobře vybavených a vycvičených jednotek a Rusko na své straně fronty vybudovalo opevněnou obrannou linii. Plány na protiofenzivu se podle Zalužného „nějakým způsobem dostaly do Ruska“. „Toto selhání mě stále pálí,“ uvedl o neúspěšné protiofenzivě ukrajinský generál.
Zalužnyj vedl ukrajinskou armádu do května loňského roku, kdy ho prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal. Média tehdy spekulovala o možných neshodách mezi oběma muži a také o možných politických ambicích tehdejšího armádního velitele.