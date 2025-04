ONLINE: ‚Rusko a Ukrajina by měly uspořádat setkání.‘ Podle Trumpa jsou blízko mírové dohodě

Ukrajina a Rusko jsou velmi blízko mírové dohodě a měly by uspořádat setkání na velmi vysoké úrovni, aby tuto dohodu dokončily. Uvedl to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social krátce po příletu do Itálie, kde se zúčastní pohřbu papeže Františka.

Řím 6:40 26. dubna 2025