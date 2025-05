ONLINE: Rusko a Ukrajina si vyměnily další zajatce. Vrací po 307 vojácích, další by měli přijet v neděli

Rusko a Ukrajina si v sobotu podle dohody vzájemně vyměnily 307 zajatých vojáků. S odvoláním na ruské ministerstvo obrany a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to napsaly tiskové agentury. Na výměně celkem 1000 zajatců se minulý pátek v Turecku dohodla ukrajinská a ruská delegace. První zajatci zamířili domů v pátek, zbývající by se do vlasti mohli vrátit v neděli.

Kyjev/Moskva 14:00 24. května 2025