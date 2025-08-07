ONLINE: Rusko a USA se dohodly na setkání prezidentů, řekl Kreml. Účast Ukrajiny nekomentoval
Rusko a Spojené státy se dohodly na setkání prezidentů obou zemí v nadcházejících dnech. Podle ruské státní agentury TASS to dnes řekl poradce Kremlu Jurij Ušakov s dodatkem, že přípravy na summit lídrů už začaly.
Ve středu jednal v Moskvě s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem Steve Witkoff, zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Ušakova americký činitel zmínil možnost také trojstranného setkání za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Moskva tento návrh nekomentovala, řekl Ušakov podle agentury RIA Novosti.
„Na návrh americké strany bylo v principu dosaženo dohody o uspořádání bilaterálního setkání na nejvyšší úrovni v nadcházejících dnech, tedy setkání prezidenta Vladimira Putina a Donalda Trumpa,“ řekl ve čtvrtek novinářům Ušakov. „V současné době společně s americkými kolegy začínáme pracovat na detailech,“ dodal. Dohodnuto je podle něj v zásadě také místo konání summitu, o něm ale podle něj bude Kreml informovat později.
Witkoff podle Ušakova v Moskvě zmínil také možnost třístranné schůzky mezi Putinem, Trumpem a Zelenským, to ale ruská strana nechala bez komentáře. „Tato možnost nebyla konkrétně projednána. Ruská strana tuto možnost nechala zcela bez komentáře,“ řekl.
Nebližší setkání
Americký deník The New York Times (NYT) ve středu napsal, že Trump se chce osobně sejít se svým ruským protějškem Putinem a schůzka by se mohla uskutečnit už příští týden. Následovat má jednání obou prezidentů s ukrajinskou hlavou státu Zelenským. Trump to podle NYT ve středečním telefonátu sdělil lídrům některých evropských zemí.
Samotný šéf Bílého domu později novinářům řekl, že je dobrá šance, že se schůzka s Putinem uskuteční velmi brzy.
Bílý dům ve středu uvedl, že zájem o schůzku s Trumpem vyjádřilo Rusko. Trump dal mezitím najevo přesvědčeni, že středeční jednání jeho emisara Witkoffa s Putinem v Moskvě o možném příměří ve válce na Ukrajině přineslo velký pokrok.
Ukrajina se brání ruské ozbrojené invazi od února 2022. Trump v loňské předvolební kampani sliboval, že válku ukončí do 24 hodin od svého nástupu do funkce. Později připustil, že je to složité; prohlásil také, že s Putinem není spokojený, a začal zvyšovat tlak na Moskvu a hrozit sankcemi.