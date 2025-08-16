ONLINE: Rusko během jednání na Aljašce vyslalo na Ukrajinu 85 dronů a balistickou raketu

Rusko vyslalo 85 útočných dronů a balistickou raketu na území Ukrajiny, oznámilo v sobotu ukrajinské letectvo. Cílem nočních útoků byla území na frontové linii v regionech Sumy, Doněck, Černihiv a Dněpropetrovsk, uvedlo letectvo v aplikaci Telegram.

Ukrajinský voják střílí z kulometu na ruský dron během noční směny v Charkovské oblasti na Ukrajině (fotografie z 2. června)

Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil ve své denní ranní zprávě informoval, že za poslední den došlo na frontové linii k 139 střetům | Foto: Sofiia Gatilova | Zdroj: Reuters

Protivzdušná obrana zničila 61 dronů, uvedlo ukrajinské letectvo. Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil ve své denní ranní zprávě informoval, že za poslední den došlo na frontové linii k 139 střetům.

Velmi očekávaný summit na Aljašce mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem nepřinesl žádnou dohodu o ukončení nebo pozastavení ruské války na Ukrajině, ačkoli oba lídři před odjezdem domů označili jednání za produktivní.

Rusko provedlo v hodinách před summitem útoky bezpilotními letouny a raketami, které si vyžádaly civilní oběti a způsobily škody na infrastruktuře, uvedl deník The Kyiv Post

