ONLINE: Rusko musí přestat s narušováním evropského vzdušného prostoru, zní z NATO
Rusko nese plnou zodpovědnost za nedávná narušení evropského vzdušného prostoru, uvedla v úterý Severoatlantická aliance. Podle NATO takové chování ohrožuje životy, vyostřuje situaci, a proto musí přestat. Rusko letos už třikrát narušilo norský vzdušný prostor, uvedla v úterý premiér Jonas Gahr Störe. Není přitom podle něj jasné, zda šlo o záměr či omyl.
Velvyslanci členských zemí Aliance se v úterý setkali v Bruselu a společně s novým vrchním velitelem spojeneckých sil v Evropě Alexusem Grynkewichem z USA řešili páteční narušení estonského vzdušného prostoru ruskými stíhačkami.
Estonsko požádalo spojence o konzultace podle čtvrtého článku smlouvy o Severoatlantické alianci.
Severoatlantická rada v úterý narušení estonského vzdušného prostoru odsoudila jako nebezpečné. Při incidentu tři ozbrojené ruské letouny MiG-31 vstoupily do estonského vzdušného prostoru na více než deset minut.
„Reakce NATO byla rychlá a rozhodná. Byly vyslány spojenecké letouny, které letadla doprovodily z estonského vzdušného prostoru,“ uvedlo NATO v prohlášení.
Moskva odmítá, že by ruská vojenská letadla estonský vzdušný prostor narušila a Kreml naopak Estonsko obvinil z „přiživování napětí a vyvolávání atmosféry konfrontace“. Podle Aliance ale jde o „součást širšího vzorce stále nezodpovědnějšího chování Ruska“.
Severoatlantická rada se v souvislosti s článkem 4 sešla již podruhé za dva týdny. Už 10. září velvyslanci při NATO debatovali v reakci na rozsáhlé narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony.
Několik dalších spojenců – včetně Finska, Lotyšska, Litvy, Norska a Rumunska – se přitom rovněž v nedávných dnech setkalo s narušením vzdušného prostoru ze strany Ruska.
Norské úřady vyšetřují průnik dronu nad letiště u metropole, které muselo po půlnoci několik hodin přerušit provoz. Stejně jako u podobného incidentu na letišti v dánské Kodani zatím není jasné, kdo je za přelety bezpilotních strojů odpovědný.
„Rusko narušilo norský vzdušný prostor za letošní jaro a léto třikrát,“ uvedl premiér Jonas Gahr Störe. Ať byla příčina jakákoli, jsou tyto průniky neospravedlnitelné, dodal s tím, že Oslo to dalo Moskvě jasně najevo.
Evropské země v posledních dnech řeší průniky ruských strojů do svého vzdušného prostoru. Kvůli téměř dvěma desítkám dronů v Polsku zasahovaly vzdušné síly několika zemí NATO.
Severoatlantická aliance řeší let tří ruských stíhaček, které v estonském vzdušném prostoru pohybovaly po více než deset minut.