ONLINE: Rusko na Charkov zaútočilo drony. Tři obyvatele zabilo, další tři zranilo
Ruské drony ve čtvrtek večer v Charkovské oblasti zabily tři lidi a další tři zranily. Oznámil to na platformě Telegram šéf vojenské správy oblasti Oleh Syněhubov.
Druhé největší město Ukrajiny leží v blízkosti ruských hranic na severovýchodě země a je častým terčem útoků dronů agresora. Rusko proti sousední zemi vede plnohodnotnou válku od února 2022 a téměř denně v ní umírají ukrajinští civilisté.
Podle Syněhubova se čtvrteční útok na Charkov odehrál kolem 21.30 místního času (20.30 SELČ). Oběťmi jsou dva muži a jedna žena ve vesnici Chotimlja východně od Charkova.
Během předchozí noci Rusko na Ukrajinu vyslalo 112 dronů, ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo zneškodnit 84 z nich.
Nejméně dva mrtvé a tři zraněné si vyžádal ruský raketový úder na okraj ukrajinského města Černihiv. Podle šéfa vojenské správy města Dmytra Bryžynského balistická raketa zasáhla místní odminovací misi.