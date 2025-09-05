ONLINE: Rusko na Charkov zaútočilo drony. Tři obyvatele zabilo, další tři zranilo

Ruské drony ve čtvrtek večer v Charkovské oblasti zabily tři lidi a další tři zranily. Oznámil to na platformě Telegram šéf vojenské správy oblasti Oleh Syněhubov.

Ruský sledovací dron vystavený v Oděse

Ruský dronový útok zabil tři obyvatele města (ilustrační foto) | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Druhé největší město Ukrajiny leží v blízkosti ruských hranic na severovýchodě země a je častým terčem útoků dronů agresora. Rusko proti sousední zemi vede plnohodnotnou válku od února 2022 a téměř denně v ní umírají ukrajinští civilisté.

‚Jsem hrdý,‘ řekl Fiala. Ukrajina letos dostala z české iniciativy zatím 1,1 milionu kusů munice

Podle Syněhubova se čtvrteční útok na Charkov odehrál kolem 21.30 místního času (20.30 SELČ). Oběťmi jsou dva muži a jedna žena ve vesnici Chotimlja východně od Charkova.

Během předchozí noci Rusko na Ukrajinu vyslalo 112 dronů, ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo zneškodnit 84 z nich.

Nejméně dva mrtvé a tři zraněné si vyžádal ruský raketový úder na okraj ukrajinského města Černihiv. Podle šéfa vojenské správy města Dmytra Bryžynského balistická raketa zasáhla místní odminovací misi.

