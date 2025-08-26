ONLINE: Rusko podniklo 480 úderů na Záporožskou oblast. Vyžádaly si jednoho zraněného a zničené domy
Ukrajinská Záporožská oblast čelila za poslední den 480 ruským útokům, uvedla v úterý ráno ukrajinská tisková agentura Ukrinform. Agentura TASS zase napsala, že ruská protivzdušná obrana během noci zničila 43 ukrajinských bezpilotních letounů nad více než deseti oblastmi země.
Ukrinform napsal, že v Záporožské oblasti utrpěl zranění jeden člověk a lidé hlásí škody na 81 domech, bytech či farmách a garážích. Podle místních úřadů čelila oblast mimo jiné útokům 303 dronů a 162 dělostřeleckým úderům.
Agentura Reuters v úterý informovala, že ráno se ruským hasičům podařilo uhasit požár v rafinerii v Novošachtinsku v jižní části Rostovské oblasti, který hořel od ukrajinského dronového útoku z 21. srpna.