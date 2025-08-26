ONLINE: Rusko podniklo 480 úderů na Záporožskou oblast. Vyžádaly si jednoho zraněného a zničené domy

Ukrajinská Záporožská oblast čelila za poslední den 480 ruským útokům, uvedla v úterý ráno ukrajinská tisková agentura Ukrinform. Agentura TASS zase napsala, že ruská protivzdušná obrana během noci zničila 43 ukrajinských bezpilotních letounů nad více než deseti oblastmi země.

Dron (ilustrační foto)

Rusko masivně útočilo na Záporožskou oblast (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ukrinform napsal, že v Záporožské oblasti utrpěl zranění jeden člověk a lidé hlásí škody na 81 domech, bytech či farmách a garážích. Podle místních úřadů čelila oblast mimo jiné útokům 303 dronů a 162 dělostřeleckým úderům.

Agentura Reuters v úterý informovala, že ráno se ruským hasičům podařilo uhasit požár v rafinerii v Novošachtinsku v jižní části Rostovské oblasti, který hořel od ukrajinského dronového útoku z 21. srpna.

