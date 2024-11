ONLINE: Rusko používá energii jako zbraň. Spoléhání na jeho plyn končí, řekl ukrajinský ministr zahraničí

Rusko opět používá energii jako zbraň, uvedl v reakci na oznámení Gazpromu přerušit od soboty dodávky plynu do Rakouska ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Vídeň ale podle něj najde způsob, jak si zajistit energetickou bezpečnost. Člen ukrajinské vlády to napsal na sociální síť X. Ukrajina už dříve oznámila, že neplánuje prodloužit dohodu o tranzitu ruského plynu přes své území do Evropy, která vyprší na konci letošního roku.

