ONLINE: Rusko prodlužuje zákaz vývozu benzinu. Země se potýká s nedostatkem paliva
Rusko prodlužuje zákaz vývozu benzinu, podle agentury Reuters to ve středu uvedla ruská vláda. Země se v některých regionech potýká s nedostatkem benzinu po sérii ukrajinských útoků na ropné rafinerie. Původně měl zákaz vývozu přestat platit na konci srpna.
Pro producenty pohonných hmot bude zákaz nově platit do 1. října. Pro ostatní zůstane v platnosti až do 31. října.
Ukrajina stupňuje útoky na ruské rafinérie ve ‚správnou‘ dobu. Rusové čelí palivové krizi
Číst článek
Rusko se s nedostatkem benzinu potýká v době vysoké sezonní poptávky po pohonných hmotách ze strany zemědělců a motoristů. V některých částech země jsou pohonné hmoty na příděl a navzdory poklesu cen ropy zdražují.
Moskva, která ropu, z níž se benzin vyrábí, ve velkém exportuje, ho zakázala vyvážet už koncem července.