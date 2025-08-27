ONLINE: Rusko prodlužuje zákaz vývozu benzinu. Země se potýká s nedostatkem paliva

Rusko prodlužuje zákaz vývozu benzinu, podle agentury Reuters to ve středu uvedla ruská vláda. Země se v některých regionech potýká s nedostatkem benzinu po sérii ukrajinských útoků na ropné rafinerie. Původně měl zákaz vývozu přestat platit na konci srpna.

Čerpání pohonných hmot

Čerpání pohonných hmot (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pro producenty pohonných hmot bude zákaz nově platit do 1. října. Pro ostatní zůstane v platnosti až do 31. října.

Rusko se s nedostatkem benzinu potýká v době vysoké sezonní poptávky po pohonných hmotách ze strany zemědělců a motoristů. V některých částech země jsou pohonné hmoty na příděl a navzdory poklesu cen ropy zdražují.

Moskva, která ropu, z níž se benzin vyrábí, ve velkém exportuje, ho zakázala vyvážet už koncem července.

