ONLINE: Rusko se dosud nerozhodlo, kdy přestane zabíjet. Bude složité realizovat mír, napsal Zelenskyj

Soustavné odmítání příměří ze strany Ruska komplikuje situaci, pokud jde o úsilí o dosažení trvalé mírové dohody ve válce, kterou Kreml vede už čtvrtým rokem proti Ukrajině. V noci na neděli to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Sledujeme online Kyjev Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Volodymyr Zelenskyj v pondělí odcestuje do USA na jednání s Donaldem Trumpem (ilustrační foto) | Zdroj: Vláda ČR

Americký prezident Donald Trump po pátečním jednání se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem na Aljašce upustil od požadavku bezpodmínečného příměří na Ukrajině a v souladu s postojem Moskvy nyní hodlá prosazovat uzavření komplexní mírové dohody. V pondělí Trump přijme Zelenského v Bílém domě.

„Vidíme, že Rusko odmítá četné výzvy k příměří a dosud se nerozhodlo, kdy přestane zabíjet. To situaci komplikuje. Pokud jim chybí vůle vydat jednoduchý rozkaz k zastavení úderů, bude asi zapotřebí hodně úsilí, aby mělo Rusko vůli realizovat něco mnohem většího - mírové soužití se svými sousedy po celá desetiletí,“ uvedl Zelenskyj v příspěvku na síti X.

Poděkoval v něm také pobaltským a severským zemím sdruženým ve skupině NB8, které v sobotu vydaly společné prohlášení na podporu Ukrajiny.

Tříhodinová páteční vrcholná schůzka Trumpa s Putinem patrně nepřinesla žádné konkrétní výsledky, přestože Trump dříve prohlašoval, že hlavním tématem jeho jednání s Putinem bude dosažení klidu zbraní, a hrozil, že Rusko ponese vážné následky, pokud na příměří nepřistoupí.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme