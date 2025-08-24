ONLINE: Rusko si s Ukrajinou vyměnilo 146 válečných zajatců, tvrdí Moskva. Kyjev zprávu nekomentuje
Rusko a Ukrajina si vyměnily po 146 válečných zajatcích, oznámilo v neděli ministerstvo obrany v Moskvě. Kyjev se zatím k této informaci nevyjádřil. Podle ruského resortu se výměna týkala vojáků obou stran, ale do vlasti se podle něj vrací také osm obyvatel ruské Kurské oblasti, kam loni srpnu pronikla ukrajinská armáda a měsíce ovládala část tamního území.
„V současné době se ruští vojáci nacházejí na území Běloruské republiky, kde jim je poskytována nezbytná psychologická a lékařská pomoc,“ uvedlo ruské ministerstvo obrany na platformě Telegram s poznámkou, že následně vojáci zamíří do Ruska.
Ve výměně se podle Moskvy diplomaticky angažovaly Spojené arabské emiráty.
Stanice CNN už dříve napsala, že výměny válečných zajatců mezi Ukrajinou a Ruskem se odehrávají relativně pravidelně. Rozsáhlé výměny také byly v podstatě jediným výsledkem prvních přímých jednání mezi Rusy a Ukrajinci za poslední tři roky, které se letos dvakrát odehrály v Turecku.
Ukrajinský koordinační štáb pro otázky zacházení s válečnými zajatci nyní na svém webu informuje o návratu celkem 5941 lidí z ruského zajetí. Ukrajina se rozsáhlé ruské vojenské agresi brání od 24. února 2022.