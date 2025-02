ONLINE: Rusko tento týden použilo proti Ukrajině přes 1200 bomb, píše Zelenskyj. Vyzval k zostření sankcí

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského umožňují pokračování ruského teroru tři věci: obcházení sankcí, díky kterému se Rusku daří nakupovat zbraňové součástky, relativně vysoké ceny ropy a nedostatečné množství dronů i dalekonosných zbraní na ukrajinské straně.

Zelenskyj proto vyzval k zostření sankcí proti ruskému ropnému průmyslu a k investicím do zbrojní výroby na Ukrajině. Jsou to investice do záchrany životů, napsal ukrajinský prezident.