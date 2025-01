ONLINE: Rusko tvrdí, že sestřelilo 8 amerických raket ATACMS vypálených Ukrajinou a na 72 dronů

Ruské ministerstvo obrany v sobotu uvedlo, že jeho armáda za posledních 24 hodin sestřelila osm amerických raket ATACMS vypálených Ukrajinou na ruské území. Agentura AFP upozornila, že Moskva útok těmito raketami označuje za červenou linii, která by neměla být překročena. „Prostředky protivzdušné obrany sestřelily osm operačně taktických raket ATACMS americké výroby a 72 bezpilotních letounů,“ oznámilo v sobotu ruské ministerstvo obrany. Sledujeme online Moskva/Kyjev 12:38 4. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Voják 13. brigády operativního určení Chartija Národní gardy Ukrajiny nese náboj a střílí z houfnice OTO Melara na ruské vojáky v Charkovské oblasti | Foto: Sofiia Gatilova | Zdroj: Reuters

Ukrajinská armáda použila americké rakety ATACMS například také v první polovině prosince, kdy jimi ostřelovala vojenské letiště Taganrog na jihozápadě Ruska. O několik dní později ruská armáda v odvetě podnikla jeden z největších útoků na ukrajinskou energetiku, při kterém nasadila asi devadesát raket a střel a skoro 200 dronů.

Ukrajina může od listopadu díky souhlasu Washingtonu a Londýna používat americké rakety ATACMS a britské střely Storm Shadow k úderům na cíle na ruském území. V reakci na takové útoky ruská armáda v listopadu odpálila proti Ukrajině i jednu z nejnovějších raket středního doletu nazvanou Orešnik (Líska), která může nést jadernou nálož a má dosah tisíce kilometrů.

Kyjev žádal Spojené státy o povolení použít americké rakety ATACMS už dlouho, Západ se ale obával reakce Moskvy. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina tento souhlas dává konfliktu „globální charakter“.

Americké rakety umožňují Ukrajině útočit hlouběji na ruském území, což v listopadu kritizoval nově zvolený americký prezident Donald Trump. „Je to šílené. Velmi silně nesouhlasím s tím, aby se rakety posílaly stovky kilometrů do Ruska. Proč to děláme? Jen eskalujeme tuto válku a zhoršujeme ji,“ řekl Trump v rozhovoru, jenž souvisel s jeho jmenováním osobností roku časopisu Time.

Trump už ve volební kampani tvrdil, že rusko-ukrajinskou válku rychle ukončí. Ukrajina má ale obavy, že se v takovém případě bude muset vzdát velké části svého území. Kyjev se také obává, že s nástupem Trumpa mu Washington utlumí pomoc. Za současného prezidenta Joea Bidena jsou USA jedním z nejdůležitějších spojenců Ukrajiny, kterou Rusko napadlo v únoru 2022.