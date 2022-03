Rusko znovu slíbilo otevření humanitárních koridorů na Ukrajině, podle map nevedou na západ

Ruská armáda hodlá v pondělí otevřít humanitární koridory v několika ukrajinských městech, včetně Kyjeva, aby umožnila odchod civilistů. Oznámila to agentura Interfax s odvoláním na ruské ministerstvo obrany. Podle map ruské agentury RIA Novosti ovšem některé koridory vedou jen do Ruska a do Běloruska, což ukrajinský prezidentský mluvčí označil za „naprosto nemorální“, upozornila agentura Reuters. Aktualizováno Moskva/Kyjev 7:02 7. 3. 2022 (Aktualizováno: 10:28 7. 3. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští vojáci | Foto: Sergey Pivovarov | Zdroj: Reuters

Kyjev podle Reuters oznámil, že s Moskvou jedná. Předchozí podobná oznámení o vytvoření tras pro bezpečnou evakuaci civilistů ale skončila bez výsledku. Ruská strana slíbila, že palbu v pondělí zastaví od 8.00 SEČ. Aktuální informace o situaci zatím nejsou k dispozici.

„Koridory, které budou rovněž otevřeny ve městech Charkov, Mariupol a Sumy, jsou zřizovány vzhledem k tamní katastrofální humanitární situaci, jakož i na osobní žádost francouzského prezidenta Emmanuela Macrona,“ uvedlo ministerstvo. Tras má být celkem šest.

Podle map publikovaných agenturou RIA Novosti povede humanitární koridor z Kyjeva do Běloruska a civilisté z Charkova budou moci projít pouze do Ruska. Koridory z Mariupolu a z města Sumy povedou do Ruska i do jiných ukrajinských měst, poznamenal Reuters. Podle agentury TASS koridor z Kyjeva povede do běloruského Homelu s následnou leteckou přepravou do Ruské federace.

„Je to zcela nemorální příběh. Lidské utrpení je využíváno k vytvoření kýženého obrázku v televizi,“ sdělil Reuters mluvčí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Jde o ukrajinské občany, měli by mít právo evakuovat se v rámci ukrajinského území,“ zdůraznil mluvčí.

Вот так выглядят маршруты гуманитарных коридоров из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум, о которых сообщило Минобороны России. pic.twitter.com/IuAYbnDoN5 — РИА Новости (@rianru) March 7, 2022

Uprchlíci prchají na západ

Také vojenský poradce ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč zdůraznil, že každý Ukrajinec by měl mít právo se rozhodnout, kam se chce přesunout. Evakuaci do Ruska nedoporučil.

Ukrajinské ženy, starší lidé a děti prchají před ruskou armádou opačným směrem – na západ, poznamenala ruská služba stanice BBC. Jen Polsko přijalo během deseti dnů od začátku ruské invaze na milion uprchlíků a celkový počet Ukrajinců prchajících před boji podle odhadů OSN dosáhl 1,5 milionu.

Klid zbraní ruská armáda vyhlásila u východoukrajinských měst Mariupol a Volnovacha již v sobotu. Místní úřady ale uvedly, že musely evakuaci civilního obyvatelstva odložit, protože ruské jednotky příměří nedodržovaly.

Ruská strana naopak z porušení příměří obvinila ukrajinské síly. Podobná situace nastala na východě Ukrajiny i v neděli, kdy evakuační snahy kvůli bojům ztroskotaly.

„Požadujeme od ukrajinské strany, aby důsledně plnila všechny podmínky pro vytvoření humanitárních koridorů v uvedených oblastech a aby zajistila organizovaný odchod civilistů,“ sdělilo rovněž ruské ministerstvo. Ruské síly podle něj budou operaci nepřetržitě monitorovat.