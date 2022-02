ONLINE: Výbuchy v Kyjevě, poplach v Oděse. Rusko pokračuje v útoku. Jsem cíl číslo jedna, tvrdí Zelenskyj

Centrem ukrajinského Kyjeva otřáslo několik explozí. Informoval o tom běloruský opoziční kanál Něchta. Hlavní město je pod raketovou palbou. Podle ukrajinského parlamentu ruské jednotky zrána zaútočí na více místech Ukrajiny. Podle CNN jsou ruská vojska zhruba 32 kilometrů od Kyjeva. PRAHA 5:22 25. 2. 2022 (Aktualizováno: 5:51 25. 2. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Cílem ruské invaze je podle ukrajinského generálního štábu hlavní město Kyjev. Hranice podle něj překročily už dvě třetiny z nashromážděných ruských vojsk.

Ruské jednotky se nyní soustřeďují u výchdoukrajinských měst Charkov a Doněck a také na jihu země. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj večer prohlásil, že první den ruského útoku nepřežilo 137 Ukrajinců a 316 jich je zraněných.

Hasiči v centru Kyjeva likvidují požár v obytné budově. Na dům spadla podle vládního poradce Antona Heraščenka ruská řízená střela Kalibr, sestřelená kyjevskou protivzdušnou obranou.

CNN však uvedla, že jde o ukrajinský letoun sestřelený ruskou protivzdušnou obranou.

Podle starosty Kyjeva Vitalije Klička jsou tři lidé zranění, jeden z nich je ve vážném stavu. V hlavním městě Ukrajiny se ráno ozvalo několik explozí. Raketa zasáhla také ukrajinskou pohraniční stráž v Záporožské oblasti, na místě jsou podle vedení stráže mrtví i zranění. Poplach je kvůli nebezpečí ostřelování vyhlášený taky v Oděse, ve městě se ozývají sirény.

'Chtějí mě odstranit'

Poradce kanceláře prezidenta Oleksij Arestovič varoval Ukrajince, že pátek bude horší než včerejší zahájení války. Prezident Volodymyr Zelenský řekl, že ho chtějí Rusové odstranit. Ukrajinu prý neopustí. V Kyjevě se před ostřelováním lidé ukrývají v metru. Starosta města a bývalý šampion v boxu Kličko řekl, že je připravený bojovat.

Ukrajinský prezident Zelenskyj kvůli ruské invazi na Ukrajinu ve čtvrtek večer nařídil všeobecnou mobilizaci. Ukrajinská Pravda napsala, že po dobu válečného stavu, který nyní v zemi platí, nesmějí Ukrajinu opustit muži ve věku od 18 do 60 let.

Kvůli situaci na Ukrajině zasedne odpoledne mimořádný summit NATO. Severoatlantická aliance už včera uvedla do pohotovosti stovky válečných lodí a letadel. Shodla se také na posílení svého východního křídla.

Černobyl pod ruskou kontrolou

Ruští vojáci večer podle ukrajinských zdrojů obsadili i odstavenou jadernou elektrárnu Černobyl. Elektrárna vybuchla v roce 1986, v jejím areálu je dodnes úložiště jaderného odpadu. Poradce ukrajinského ministra vnitra Antona Heraščenka varoval, že při poškození úložiště odpadů hrozí ekologická katastrofa.

To však ve vysílání Radiožurnálu vyvrátila jaderná fyzička a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. „Evropa by rozhodně v nebezpečí být neměla. Rusové nejspíš obsazení areálu Černobylu využijí jen ke zneklidnění světa,“ popsala Drábová.

Podle Drábové by ruští vojáci teoreticky mohli použít intenzivní výbušniny a snažit se tím reaktor poškodit. Jaderná fyzička ale dodala, že by to určitě nemělo důsledky, které by se projevily dál než ve vysídlené uzavřené třicetikilometrové zóně.