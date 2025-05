ONLINE: Použít jaderné zbraně na Ukrajině nebylo a snad ani nebude potřeba, řekl Putin státní televizi

Použít jaderné zbraně na Ukrajině dosud nebylo a snad ani nebude potřeba, uvedl ruský prezident Vladimir Putin v rozhovoru s novinářem ruské státní televize Pavlem Zarubinem. Televize zveřejnila fragment rozhovoru, který odvysílá v neděli večer u příležitosti 25. výročí (7. května) Putinova uvedení do funkce hlavy státu. Sledujeme online Moskva 12:04 4. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Putin oslaví 25. výročí od prvního uvedení do funkce prezidenta (archivní foto) | Foto: Sergey Bobylev / Sputnik | Zdroj: Profimedia

„Máme dostatek sil a prostředků, abychom to, co bylo zahájeno v roce 2022, dovedli do logického konce s výsledkem, který Rusko požaduje,“ řekl Putin.

‚Nebýt mě, chtěl by se zmocnit celé Ukrajiny.‘ Trump se domnívá, že Putin je skutečně pro mír Číst článek

Rusko možné příměří podmiňuje mimo jiné tím, že získá čtyři částečně okupované oblasti na východě Ukrajiny a poloostrov Krym, který anektovalo. Anexi ostatní státy neuznávají a Moskva nekontroluje celé území, které si oficiálně nárokuje.

Plnohodnotnou invazi na Ukrajinu zahájilo Rusko na Putinův rozkaz 24. února 2022. Začal tím největší vojenský konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Putin tehdy mimo jiné řekl, že Rusko bude usilovat o „demilitarizaci a denacifikaci“ Ukrajiny.

Druhý z těchto cílů je obvykle chápán jako požadavek na změnu režimu. Státní tisková agentura RIA Novosti nicméně v dubnu 2022 uvedla, že „denacifikace bude nevyhnutelně také deukrajinizací“ a „Ukrajina jasně nemůže být zachována jako název plně denacifikovaného státního útvaru“.

Americký prezident Donald Trump se od svého návratu do Bílého domu letos v lednu snaží obě strany přimět k zastavení bojů. Ukrajina už dříve souhlasila s americkým návrhem na příměří, a to bez podmínek. Naopak Rusko se zatím jasně nevyjádřilo, ale hovoří o tom, že je myšlence nakloněno. Spojené státy mezitím pohrozily, že pokud se cesta k příměří neotevře, snahy zprostředkovat mír zanechají.