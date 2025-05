ONLINE: ‚Rusko usiluje o další utrpení a zničení Ukrajiny.‘ EU volá po větším tlaku na Moskvu

Na Ruskou federaci je třeba vyvinout co největší tlak, aby zastavila válčení na Ukrajině. Uvedla to v neděli šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v reakci na rozsáhlé ruské vzdušné útoky, při nichž v noci na neděli zemřelo nejméně 12 lidí, včetně tří dětí. Podle ukrajinských médií se tuto noc jednalo o největší útok, který Rusko uskutečnilo od začátku války v únoru 2022. Sledujeme online Brusel/Kyjev/Moskva 19:00 25. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová | Foto: Dursun Aydemir | Zdroj: Anadolu Agency / Reuters

Podle německého ministra zahraničí Johanna Wadephula se ukazuje, že ruský prezident Vladimir Putin o mír nestojí. Zvláštní zmocněnec Spojených států pro Ukrajinu Keith Kellogg hovořil podle agentury Reuters o porušení ženevských protokolů.

V noci na neděli ruské síly na Kyjev a několik ukrajinských oblastí vypálily 69 balistických střel a 298 bezpilotních letounů, kvůli kterým zemřelo 12 lidí a byly zraněny asi čtyři desítky dalších. V noci na sobotu pak Rusko na ukrajinské území vyslalo 14 raket a 250 dronů. Od pátku do soboty zemřelo nejméně 13 civilistů, dodal web BBC.

„Noční útoky opět ukazují, že Rusko usiluje o další utrpení a zničení Ukrajiny. Je otřesné vidět mezi nevinnými oběťmi děti, kterým bylo ublíženo a které byly zabity. Potřebujeme co nejsilnější mezinárodní tlak na Rusko, aby tuto válku zastavilo,“ napsala Kallasová na síti X.

K silnému tlaku na Moskvu vyzval v neděli dopoledne také Zelenskyj, jinak podle něj „brutalita“ neskončí. Požaduje také přijetí ekonomických sankci ze strany Spojených států i Evropy vůči Rusku.

Nová vlna ruských úderů proti Ukrajině ukazuje, že Putin chce ve válce pokračovat, uvedl německý ministr zahraničí Wadephul v rozhovoru se stanici ARD. „Nesmíme to dovolit, proto Evropská unie schválí další sankce,“ řekl.

Postoj USA

Ruské útoky v neděli podle Reuters kritizoval také zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Ukrajinu Kellogg. Ten údery označil za jasné porušení ženevských protokolů z roku 1977. Dodatkové protokoly k Ženevským úmluvám se věnují ochraně obětí ozbrojených konfliktů.

Ukrajina, která se od února 2022 brání ozbrojené ruské agresi, už před časem souhlasila s návrhem prezidenta Trumpa na 30 dní trvající klid zbraní. Moskva však jednoznačnou odpověď nedala a nabídla vlastní příměří o velikonočním víkendu a mezi 8. a 10. květnem, podle obou stran byl však klid zbraní pokaždé porušen.

Kyjev před dvěma týdny po konzultacích se západními partnery nabídl nejméně 30denní příměří s tím, že pokud Moskva na věc nepřistoupí, budou západní země koordinovat nové a tvrdé protiruské sankce. Rusko se ke klidu zbraní nevyjádřilo a nabídlo přímé rozhovory mezi oběma stranami v Istanbulu. Jejich výsledkem ale dohoda o příměří nebyla.

Americký prezident si v pondělí telefonoval s Putinem. Zelenskyj v reakci na jejich jednání prohlásil, že Kyjev a jeho partneři ve snaze ukončit válku s Moskvou zvažují uspořádání schůzky lídrů Ukrajiny, Ruska, USA, Evropské unie a Británie. Takové setkání by se podle něj mohlo uskutečnit co nejdříve a hostit by ho mohlo Turecko, Švýcarsko či Vatikán.

Rusko s Ukrajinou v neděli mimo jiné dokončily poslední výměnu zajatců ve formátu 1000 za 1000, na níž se jako na jediné věci delegace obou zemí domluvily 16. května v tureckém Istanbulu.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pátek podle agentury Reuters uvedl, že Moskva bude připravena předat Ukrajině návrh dokumentu, kde budou stanovené podmínky pro dlouhodobou mírovou dohodu, jakmile bude tato výměna dokončena.