ONLINE: Rusko v noci útočilo na město Sumy. Po zásahu výškového obytného domu zemřel člověk

Před rozhovory o Ukrajině ‚hraje Putin Trumpovi na ego‘. Šéf Bílého domu drží páky, Evropa je v pozadí

„Jestli někdo má páky a dal to najevo i Kreml, tak je to prezident Trump. Rusové ho berou jako partnera, se kterým je možné jednat. Bohužel to neplatí pro Evropu, která je rozdrobená,“ říká analytik.