ONLINE: Rusko v noci zaútočilo na ukrajinské Záporoží. Úder si vyžádal nejméně tři oběti a zraněné
Tři lidé přišli v noci na život při ruském vzdušném útoku na ukrajinské Záporoží. Na svém telegramovém účtu to sdělil Ivan Fedorov, šéf vojenské správy tohoto regionu, kterým prochází fronta. Dva lidi ruské útoky v noci na pondělí zranily v Kyjevské oblasti a severoukrajinských Sumách. Ruské úřady v neděli večer informovaly o třech mrtvých po dronovém útoku na Krymu.
Ruské letectvo na Záporoží shodilo nejméně pět leteckých bomb, uvedl Fedorov. Poničená je civilní infrastruktura, škody jsou například na 15 panelových domech. Fedorov původně informoval o dvou mrtvých a dvou raněných, později ale doplnil, že záchranáři z trosek zasaženého domu vyprostili tělo 75leté ženy.
„Žádný z objektů neměl nic společného s vojenskou infrastrukturou, šlo o cílený teror proti městu a jeho obyvatelům,“ uvedl Fedorov. Rusko se k dalšímu z útoků na Záporoží, které podniklo tento měsíc, nevyjádřilo.
Po ruském dronovém útoku jsou škody na čtyřech místech v Kyjevské oblasti, zasáhly je požáry, ohlásil nad ránem její šéf Mykola Kalašnyk. V boryspilském okrese na jihovýchodním předměstí Kyjeva utrpěl zranění ramene jistý muž.
V Sumách na severu Ukrajiny se jeden z ruských dronů zřítil na blíže neurčený podnik a zranění utrpěl hlídač, informoval šéf vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov podle ruského servisu BBC.
V neděli večer ruské úřady uvedly, že ukrajinský dronový útok na sanatorium Foros ve stejnojmenné vesničce na jižním výběžku Krymu zabil tři lidi a dalších 16 zranil. Ukrajinský Krym Rusko anektovalo v roce 2014. Telegramový kanál Astra píše, že restaurace sanatoria byla v neděli uzavřená kvůli speciální akci, mohli se v ní nacházet blíže nespecifikovaní „důležití hosté“. Podle ruské okupační správy byla při útoku poničena také knihovna školy ve vsi a žáci přešli na distanční výuku.
V ruském Belgorodu u hranic s Ukrajinou ukrajinský dron explodoval poblíž budovy městského úřadu, dva lidé podle gubernátora Belgorodské oblasti Vjačeslava Gladkova utrpěli zranění.
Tvrzení válčících stran nelze nezávisle ověřit.
V posledních měsících Rusko a Ukrajina na sebe útočí za použití dronů prakticky každou noc. Válka začala na konci února roku 2022 na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina. Nyní se boje odehrávají hlavně na východě Ukrajiny, ruské drony a rakety však útočí na cíle na prakticky celém ukrajinském území.
Rusko popírá, že by v sousední zemi mířilo na civilní místa, i když podle informací zveřejňovaných ukrajinskou stranou je opak pravdou a každý den jsou hlášeni zranění i mrtví z řad civilního obyvatelstva. Kyjev uvádí, že se při úderech v Rusku zaměřuje na vojenskou a energetickou infrastrukturu s cílem snížit bojeschopnost nepřítele. Ukrajinské útoky také mívají za následek civilní ztráty, byť mnohem menší, než jaké vznikají po ruských úderech.