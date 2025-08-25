ONLINE: Rusko zaútočilo drony na ukrajinské město Sumy. Úřady hlásí požáry zasažených domů

Ruská armáda v noci na pondělí podnikla rozsáhlý dronový útok na města Sumy a Romny v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny. Informují o tom zástupci úřadů v tomto regionu u hranic s Ruskem. Podle Moskvy v noci útočili i Ukrajinci na cíle v Rusku.

Zásah policejní akademie v Sumy

Zásah policejní akademie v Sumy | Foto: Francisco Richart | Zdroj: ZUMA Press Wire / Reuters

Šéf sumské oblastní vojenské správy Oleh Hryhorov na telegramu napsal, že ruské útoky si podle dostupných informací nevyžádaly žádné oběti na životě, informace o zraněných se upřesňují.

Na zasažených místech začalo hořet a hasiči se snaží plameny uhasit. Šéf městské vojenské správy v Sumách Serhij Kryvošejenko informoval, že jen v tomto městě drony zasáhly deset míst. Hoří obytné domy.

Ukrajinské letectvo v pondělí ráno uvedlo, že ruská armáda k útokům v noci nasadila 104 útočných dronů i jejich atrap. Protivzdušná obrana jich na východě a severu země 76 zneškodnila. Drony zasáhly 15 míst, na čtyřech dalších se zřítily trosky sestřelených bezpilotních letounů.

Šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov v pondělí ráno oznámil, že terčem ruského útoku se mimo jiné stalo okolí obce Kušuhum jižně od Záporoží. K útoku ruská armáda podle něj použila zřejmě řízené letecké bomby KAB. Poškozené je elektrické vedení a plynové potrubí. Informace o zraněných se upřesňují, dodal.

Také Ukrajina podle ruského ministerstva obrany v posledních hodinách podnikla dronové útoky. Nad ruským územím jich protivzdušná obrana zneškodnila 21, nejvíce nad Smolenskou oblastí.

Už v neděli večer z bezpečnostních důvodů podle telegramového kanálu Astra přerušilo provoz letiště v Kaluze a gubernátor Kalužské oblasti Vladislav Šapša ohlásil, že nad obcí Tarusa na východě regionu protivzdušná obrana zneškodnila jeden dron.

