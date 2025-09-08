ONLINE: Rusko zaútočilo na tepelnou elektrárnu v Kyjevské oblasti, píšou úřady. Škody jsou i na jihu země
Rusko v noci na pondělí zaútočilo na tepelnou elektrárnu v Kyjevské oblasti, oznámilo ukrajinské ministerstvo energetiky. Podle ukrajinských úřadů jsou po ruských útocích škody také například v Mykolajivu na jihu země.
Ministerstvo energetiky neuvedlo, o jakou elektrárnu jde, ani není jasné, jaké na ní jsou škody. Podle informací na sociálních sítích ruské drony útočily na tepelnou elektrárnu ve městě Trypillja ležícím na Dněpru jižně od Kyjeva.
„Cíl je jasný: způsobit ještě další potíže ukrajinskému civilnímu obyvatelstvu, nechat ukrajinské domácnosti, nemocnice, školky a školy bez světla a tepla,“ poznamenal úřad. Ministerstvo dodalo, že na místě pracují záchranáři a specializované čety opravářů.
Rusko ukrajinskou energetickou a teplárenskou infrastrukturu ničilo i před zimou v ostatních letech po začátku své invaze na Ukrajinu, kterou vede od února 2022.
Server Ukrajinska pravda s odvoláním na šéfa Mykolajivské oblasti Vitalije Kima napsal, že v noci na pondělí trosky sestřeleného ruského dronu zasáhly výrobní podnik v Mykolajivu a techniku, která se v něm nachází.
Podle ukrajinského letectva Rusko k nočním útokům použilo 142 dronů, 112 z nich se podařilo zneškodnit.
Ukrajinské cíle
Rusko i Ukrajina popírají, že by v sousední zemi útočily na civilní cíle. Nicméně hlavně ukrajinská strana denně po ruských útocích hlásí škody na civilní infrastruktuře i zranění a smrt civilistů i daleko za frontovou linií.
Ukrajinské síly v hloubi Ruska útočí nyní hlavně na ropnou a vojenskou infrastrukturu s cílem oslabit bojeschopnost nepřítele. I při ukrajinských útocích někdy utrpí zranění nebo zemřou civilisté.
Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj v pondělí podle agentury Reuters informoval, že Ukrajinci za srpen na ruském území zasáhli 60 cílů.
Oslabit se jim podle velitele podařilo ruské kapacity pro výrobu paliv a maziv pro armádu, pro výrobu leteckých zbraní, střel, bezpilotních letounů a systémů protivzdušné obrany. Ukrajinská armáda uvedla, že také narušila fungování dopravního systému v Rusku.