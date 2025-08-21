ONLINE: Rusko zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronů. Letectvo eviduje zásahy na 11 místech
Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu 574 drony a 40 různými střelami, protivzdušná obrana zničila 546 dronů a 31 střel, uvedlo ukrajinské letectvo na telegramu s tím, že eviduje zásahy ruskými střelami a drony na jedenácti místech. Podrobnosti k zasaženým lokacím neuvedlo. Jeden člověk zemřel a dva utrpěli zranění kvůli ruskému útoku na západoukrajinský Lvov, uvedly úřady.
Dalších 15 lidí bylo zraněno po ruském útoku na Mukačevo, píše server Ukrajiska pravda. Ruská protivzdušná obrana v noci sestřelila 49 ukrajinských bezpilotních letounů, oznámilo mezitím ministerstvo obrany v Moskvě.
Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy Rusové útočili na civilní a energetickou infrastrukturu a útok na západě země zasáhl podnik významného amerického výrobce elektroniky.
„Jedna ze střel zasáhla velkého amerického výrobce elektroniky v našem nejzápadnějším regionu,“ napsal Sybiha na síti X s tím, že důsledkem byly škody a zranění. Upozornil, že to nebyl první útok na americké firmy působící na Ukrajině a připomněl mimo jiné poškození kyjevských kanceláří společnosti Boeing dříve v letošním roce.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj později uvedl, že ruský útok na americký podnik v Zakarpatské oblasti na západě země zranil 15 lidí. „Byl to běžný civilní podnik, americká investice. Vyráběli běžné věci pro domácnosti jako jsou kávovary,“ napsal Zelenskyj na platformě Telegram.
O 15 zraněných informuje server Ukrajinska pravda v případě Mukačeva v Zakarpatské oblasti, kde byly podle něj poničeny sklady. Hořet začalo v jedné z firem ve městě, radnice pak vyzvala obyvatele, aby prozatím neotevírali okna a nezdržovali se zbytečně na ulici.
„Zatím není z Moskvy žádný signál, že se skutečně chystají zahájit smysluplná jednání a ukončit tuto válku. Je třeba vyvinout tlak,“ dodal Zelenskyj.
Hlasitá noc
„(Je to) bez vojenské logiky nebo nutnosti, jen teror proti lidem, firmám a normálnímu životu v naší zemi,“ poznamenal ministr Sybiha s tím, že noční útok opět ukázal potřebu posilování ukrajinské protivzdušné obrany.
Připomněl také význam snah směřujících k tomu, aby Rusko svou agresi ukončilo.
„Hlasitá noc ve Lvově. Nepřítel podnikl kombinovaný útok Šáhedy (drony - pozn. red.) a raketami,“ uvedl mezitím na Telegramu starosta Lvova Andrij Sadovyj. Tlaková vlna podle něj poškodila okna a střechy desítek budov v okolí.
Ukrajina se ozbrojené ruské agresi brání od února 2022, ruské síly na ukrajinské území útočí drony a raketami prakticky každou noc. Podle informací médií dnes v noci ruské síly zasáhly také Luck, kde ale podle úřadů nebyl nikdo zraněn.
Agentura Unian noční útok ráno označila za „masivní“, Rusové podle ní využili nejen drony nejrůznějších typů, ale také z letadel vypouštěné střely Kinžal a rakety Kalibr a Ch-101. Velký počet z nich přitom mířil na západní část Ukrajiny.
Kvůli ruskému útoku na západ Ukrajiny odstartovaly polské a spojenecké stíhačky k případné ochraně polského vzdušného prostoru, uvedla ráno agentura Reuters. Polsko ve středu zaznamenalo pád dronu na svém území, podle vyjádření ministerstva obrany to byl ruský dron Šáhed bez výbušniny.