ONLINE: Rusko zneškodnilo devět ukrajinských dronů mířících na Moskvu, uvedl starosta

Ruská protivzdušná obrana v noci na pátek zničila nebo jinak zneškodnila devět ukrajinských dronů, které letěly směrem na Moskvu, uvedl podle agentury Reuters starosta hlavního města Sergej Sobjanin. O aktivování protivzdušné obrany kvůli hrozbě dronů informoval také gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozdenko. Informace z ruské strany nelze ověřit.

Ukrajinský voják připevňuje výbušné zařízení na útočný dron v rámci přípravy na výpad v Kosťantynivce

Ukrajinský voják připevňuje výbušné zařízení na útočný dron v rámci přípravy na výpad v Kosťantynivce | Foto: Justin Yau/Sipa USA | Zdroj: Reuters

Sobjanin v sérii zpráv na platformě Telegram uvedl, že týmy specialistů nyní zkoumají úlomky dronů v místech jejich dopadu.

Opatření protivzdušné obrany v Leningradské oblasti byla zavedena v okruhu 100 kilometrů kolem petrohradského letiště Pulkovo, napsal Drozdenko na Telegramu s tím, že počet nepřátelských bezpilotních letounů se upřesňuje.

Drony u jaderné elektrárny

Ukrajinské drony už ve čtvrtek večer zaútočily také na školicí středisko v Záporožské jaderné elektrárně, oznámila správa této Ruskem ovládané elektrárny na okupovaném ukrajinském území.

Útok si nevyžádal oběti a informace o případných škodách se upřesňují, dodala Moskvou dosazená správa elektrárny.

Vlastní raketa Flamingo, útoky na rafinérie. Cílem Kyjeva je válku znelíbit co nejvíce Rusům, říká expert

Podobné útoky vytvářejí „přímé riziko narušení jaderné bezpečnosti. Školicí středisko se nachází pouhých 300 metrů od reaktorů a útok na ně by mohl vést k nenapravitelným následkům“, sdělila mluvčí elektrárny Jevgenija Jašina ruské státní tiskové agentuře RIA.

Podobný incident ohlásila ruská správa elektrárny už v sobotu. Ukrajinské drony tehdy podle ní zasáhly střechu školicího střediska, ale nezpůsobily větší škody ani nezvýšily úroveň radiace.

Ruské ozbrojené síly obsadily Záporožskou jadernou elektrárnu za dramatických okolností v prvních dnech své invaze na Ukrajinu v únoru 2022 a Rusko od té doby zařízení okupuje. Obě strany se pravidelně obviňují z jeho ostřelování nebo jiných akcí, které by mohly způsobit jadernou havárii.

Novou online reportáž serveru iROZHLAS.cz k ruské válce na Ukrajině najdete níže. Pokud byste se chtěli vrátit ke starším informacím, čekají na vás pod tímto odkazem.

