ONLINE: Rusko zneškodnilo devět ukrajinských dronů mířících na Moskvu, uvedl starosta

Ruská protivzdušná obrana v noci na pátek zničila nebo jinak zneškodnila devět ukrajinských dronů, které letěly směrem na Moskvu, uvedl podle agentury Reuters starosta hlavního města Sergej Sobjanin. O aktivování protivzdušné obrany kvůli hrozbě dronů informoval také gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozdenko. Informace z ruské strany nelze ověřit.
Sobjanin v sérii zpráv na platformě Telegram uvedl, že týmy specialistů nyní zkoumají úlomky dronů v místech jejich dopadu.
Opatření protivzdušné obrany v Leningradské oblasti byla zavedena v okruhu 100 kilometrů kolem petrohradského letiště Pulkovo, napsal Drozdenko na Telegramu s tím, že počet nepřátelských bezpilotních letounů se upřesňuje.
Drony u jaderné elektrárny
Ukrajinské drony už ve čtvrtek večer zaútočily také na školicí středisko v Záporožské jaderné elektrárně, oznámila správa této Ruskem ovládané elektrárny na okupovaném ukrajinském území.
Útok si nevyžádal oběti a informace o případných škodách se upřesňují, dodala Moskvou dosazená správa elektrárny.
Podobné útoky vytvářejí „přímé riziko narušení jaderné bezpečnosti. Školicí středisko se nachází pouhých 300 metrů od reaktorů a útok na ně by mohl vést k nenapravitelným následkům“, sdělila mluvčí elektrárny Jevgenija Jašina ruské státní tiskové agentuře RIA.
Podobný incident ohlásila ruská správa elektrárny už v sobotu. Ukrajinské drony tehdy podle ní zasáhly střechu školicího střediska, ale nezpůsobily větší škody ani nezvýšily úroveň radiace.
Ruské ozbrojené síly obsadily Záporožskou jadernou elektrárnu za dramatických okolností v prvních dnech své invaze na Ukrajinu v únoru 2022 a Rusko od té doby zařízení okupuje. Obě strany se pravidelně obviňují z jeho ostřelování nebo jiných akcí, které by mohly způsobit jadernou havárii.
