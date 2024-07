ONLINE: Rusko ztratí pět let a přes 1,5 milionu vojáků, aby dosáhlo svých minimálních cílů, tvrdí generál

Dobytí čtyř oblastí, jejichž připojení k Rusku ohlásil ruský prezident Vladimir Putin na podzim 2022, si vyžádá ztráty přesahující 1,5 milionu vojáků, odhadl britský generál podle serveru BBC News na konferenci pořádané Královským ústavem pro obranná studia (RUSI).

Generál upozornil, že jeho odhad vychází z toho, jak si Rusko dosud vedlo na ukrajinském bojišti, a předpokládá, že bude dál válčit v dosavadním stylu. Klíčové je podle něj také, zda Ukrajina nadále udrží svou obranu.

Rusko podle odhadů západních rozvědek přišlo ve válce proti Ukrajině už o přibližně půl milionu zabitých a zraněných.

Pokud válka Ruska proti Ukrajině skutečně potrvá roky, ztráty podle generála Walkera „nejspíše výrazně přesáhnou 1,5 milionu lidí“. Rusko také přijde o výzbroj a vybavení „za nespočet miliard dolarů“, citovala jej BBC.

Těžko si představit, že by tato válka nějak Rusku prospěla, usoudil britský generál, ale dodal, že kalkulace v Moskvě mohou být jiné.

Generál Walker dal podle BBC jasně na srozuměnou, že obě strany utrpěly velké ztráty. „V dlouhé válce není vítěze. Je to úplné zničení a ztracené generace na obou stranách,“ poznamenal.

Náčelník britského štábu v odpovědi na otázky podle televize Sky News připustil, že válka na Ukrajině „pro nikoho neprobíhá dobře“. Varoval, že Putin nesmí uspět, protože jinak by se v ohrožení ocitl širší bezpečnostní rámec, který chrání Severoatlantická aliance - a to je podle generála skutečný cíl Putinovy agrese. Proto se Walker domnívá, že to, co začalo ruskou invazí na Ukrajinu v únoru 2022, musí na Ukrajině také prohrát, protože jinak by ruská agrese pokračovala.