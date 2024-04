ONLINE: Ruský dronový útok poškodil hotel v ukrajinském Mykolajivu, píše místní správa

Zbraně na Ukrajinu jsou jen hromada železa. Potřebují vycvičený personál, říká plukovník Petráš

„Rusko teď vyčkává, co může očekávat od těchto dodávek, od jejich výše a nasazení, protože to není jasné. To není jasné ani ruské straně ani světová veřejnost se to nedozví s předstihem,“ upozorňuje.