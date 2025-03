ONLINE: Ruský postup na Ukrajině během února opět zpomalil. Moskva ale stále ovládá pětinu cizí země

Ruské armádě se v únoru podařilo obsadit dalších 389 čtverečních kilometrů ukrajinského území. Pokračuje tak trend zpomalování ruského postupu z posledních měsíců. Vyplývá to z analýzy, kterou na základě dat amerického Institutu pro studium války v pondělí zveřejnila agentura AFP. Sledujeme online Kyjev 18:27 3. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci houfnicí M777 ostřelují ruské pozice na frontě | Foto: Roman Chop | Zdroj: Profimedia

Ruská vojska vpadla v plném rozsahu na Ukrajinu na rozkaz prezidenta Vladimira Putina před třemi lety, 24. února 2022, a rozpoutala tím nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války. Ukrajinci nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá území dobyli zpět. Moskva okupuje přibližně 20 procent Ukrajiny a v poslední době invazní síly na východě země trvale postupují.

V lednu podle AFP zabralo Rusko na Ukrajině 431 kilometrů čtverečních, zatímco loni v prosinci to bylo 476 kilometrů čtverečních. Dosavadním maximem představoval listopad 2024, kdy se pod ruskou kontrolu dostalo 725 kilometrů čtverečních ukrajinského území.

Zimní zpomalení následuje po podzimu 2024, který se vyznačoval nejrychlejším ruským postupem na frontové linii od roku 2022, poznamenala AFP.

Ruská armáda nyní pokračuje v postupu hlavně kolem Pokrovska, logistického centra v Doněcké oblasti. Město se snaží obejít z jihu.

Zabírání oblastí

Za uplynulých 12 měsíců, tedy od března 2024 do února 2025, ruská armáda zabrala dohromady 4500 kilometrů čtverečních, což představuje 0,75 procenta ukrajinského území. Je to téměř dvacetkrát více než v předchozích 12 měsících - od března 2023 do února 2024 činily ruské územní zisky 231 kilometrů čtverečních, zatímco Ukrajina získala zpět území o rozloze 1440 kilometrů čtverečních. Za poslední rok Ukrajinci osvobodili 52 kilometrů čtverečních.

V srpnu 2024 zahájila ukrajinská armáda rozsáhlou ofenzivu v ruské příhraniční Kurské oblasti a podařilo se jí zde obsadit přibližně 1300 kilometrů čtverečních.

V následujících měsících část tohoto území Rusové získali zpět, přičemž k 28. únoru Ukrajina stále drží 407 kilometrů čtverečních ruského území.

O zpomalení tempa ruského postupu dříve informovala také britská rozvědka, podle níž v lednu Rusové dobyli asi 320 kilometrů čtverečních ukrajinského území, zatímco v prosinci to bylo přibližně 400 a v listopadu více než 700 kilometrů čtverečních.