Ruský soud poslal do vězení důstojníka a poddůstojníka za mučení a vraždy vojáků na Ukrajině

Ruský vojenský soud odsoudil ke 20 a 18 letům vězení plukovníka Jevgenije Malyše a poddůstojníka Romana Timonina za mučení, vraždy a znesvěcení těl sedmi podřízených. O rozsudcích, vynesených už v únoru a na konci března, nyní informoval server Mediazona s odvoláním na tiskovou službu soudu. Soud oba muže zbavil vojenských hodností a vyznamenání.

Soud se zdržel podrobností o případu, ale podle dřívějších zpráv médií vše začalo na jaře 2023, kdy vojáci sloužící v 6. motostřelecké divizi, která se podílela na bojích na Ukrajině, natočili video se stížnostmi na to, jak ve špatných podmínkách žijí a že z nich dělají „kanónenfutr“.

Podle vyšetřovatelů velitel 6. divize Marat Ospanov nařídil reptající vojáky potrestat za porušení kázně, odmítnutí plnit rozkazy a další přestupky. Rebelové – celkem jich bylo 19 – byli následně nezákonně uvězněni ve sklepích v okupovaném městě Popasna na východě Ukrajiny, kde je bili a mučili.

Malyško pak dostal za úkol zabít vojáky, kteří se odmítli napravit. Těch bylo původně osm, ale jeden z nich byl kvůli zranění na frontě převezen do nemocnice. Ráno 4. července sedm vojáků naložili do terénního vozu a odvezli ke vsi Bachmutske, kde je odvedli do sklepa opuštěného domu.

Tam na ně hodili přinejmenším pět obranných ručních granátů F-1, přeživší dorazili ranami z pistole a těla spálili spolu s autem, vylíčila Mediazona. V případu figuruje ještě třetí obviněný, ale soud s ním ještě nedospěl k verdiktu, dodala.