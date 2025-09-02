ONLINE: Ruský útok na Kyjevskou a Chersonskou oblast zabil jednoho člověka. Zraněné hlásí i Sumy
Při ruském útoku na město Bila Cerkva v ukrajinské Kyjevské oblasti v noci na úterý zahynul jeden člověk, informovala v úterý agentura Reuters s odvoláním na šéfa regionální vojenské správy Mykolu Kalašnyka. Podle ruskojazyčné služby BBC zemřel jeden muž také při ruském úderu na Chersonskou oblast. Útoku čelilo v noci i město Sumy, podle šéfa vojenské správy města Serhije Kryvošejenka je několik zraněných, včetně dítěte.
„Objevili jsme tělo muže, zatímco hasiči bojovali s ohněm v garážovém komplexu, který vzplanul v důsledku útoku,“ napsal na síti Telegram Kalašnyk. Informoval také o dalších škodách napříč městem Bila Cerkva, poničených oknech a požárech.
Ruské jednotky zaútočily rovněž na Chersonskou oblast, kde podle BBC zahynul 73letý muž. O dronovém úderu informovala i správa Černihivské oblasti, podle ní zde bylo zraněno několik lidí včetně 14leté dívky.
Rusové v noci shodili na Záporožskou oblast letecké bomby. Při útoku zemřel manželský pár
Číst článek
Ruské drony zasáhly také město Sumy. Kryvošejenko na telegramu uvedl, že při útoku bylo zničeno obchodní centrum a čtyři obytné budovy a několik lidí bylo zraněno, včetně dítěte. Podle předchozího oznámení úřadů na místě útoku vznikl rozsáhlý požár, podle Kryvošejenka se ho už ale podařilo uhasit.
Ruské drony útočily podle BBC také na přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti, podle úřadů se „díky včasné reakci podařilo zabránit značným škodám a ztrátám na životech“.
V noci na úterý informovala podle Reuters o útoku také ruská strana. Kvůli ukrajinským dronům musely úřady v Rostovské oblasti evakuovat více než 300 lidí. Gubernátor oblasti Jurij Sljusar na síti Telegram uvedl, že v jednom z bytů byla objevena nevybuchlá dronová munice, a museli tak být evakuováni všichni obyvatelé budovy.
Podle Sljusara útok poškodil několik obytných domů a rozhořely se kvůli němu na místě malé požáry. Úder také lehce zranil tři lidi včetně dítěte, doplnil. Zraněné hlásila po ukrajinském útoku také Bělgorodská oblast.