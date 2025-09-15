ONLINE: Ruský útok způsobil požáry několika domů v Záporožské oblasti i výpadky proudu

V jedné z obcí v ukrajinské Záporožské oblasti vypukly v noci na pondělí po ruském útoku požáry. Hořet začaly zejména domy, domácnosti se potýkaly i s výpadky proudu. Na svém telegramovém účtu o tom informoval vedoucí vojenské správy zasaženého regionu Ivan Fedorov.

Ukrajinští vojáci střílejí z samohybné houfnice na ruské jednotky v pozici poblíž frontové linie v Doněcké oblasti

Po ruském útoku začaly v jedné z hromad v ukrajinské Záporožské oblasti hořet zejména domy (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Výbuchy, které byly ve městě slyšet, byly nepřátelským útokem na okres Záporoží. Jedna hromada (ukrajinská správní jednotku zastupující jednu nebo několik vesnic a měst a jejich přilehlá území, pozn. red.zůstala kvůli útoku bez dodávek elektřiny. Hoří domy. Dosud nebyly zaznamenány žádné oběti,“ uvedl Fedorov.

Server Ukrajinská pravda píše, že sám před možností, že Rusové směrem na Záporožskou oblast vysokorychlostní rakety vystřelí, varoval těsně před tím, než výbuchy v regionu oznámil.

