ONLINE: Rusové při útoku na ukrajinskou železnici zranili pět lidí. Některé vlaky mají zpoždění
Rusko v noci na čtvrtek znovu útočilo na ukrajinskou železniční infrastrukturu a zranilo pět lidí v centrální Poltavské oblasti. S odvoláním na úřady to napsala agentura Reuters. Podle železniční společnosti Ukrzaliznycja jsou zpožděné některé vlakové spoje, protože útok narušil v regionu dodávky elektřiny. Ruské regionální úřady naopak informují o jednom zabitém při ukrajinském dronovém útoku.
Rusko v posledních měsících bombarduje ukrajinskou železniční infrastrukturu. Útočí například na dopravní uzly v Charkovské nebo Doněcké oblasti, píše agentura Reuters.
Šéf společnosti Ukrzaliznycja Oleksandr Percovskyj nedávno podle britské BBC řekl, že Rusko v červenci zahájilo vlnu masivních úderů proti ukrajinské železniční infrastruktuře.
Rusové podle Percovského útočí na elektrické stanice, depa i nádraží s cílem zničit dopravní uzly.
Ve středu Ukrzaliznycja informovala o desítkách zpožděných vlaků po ruských nočních útocích na elektrické rozvodny.
Ve čtvrtek uvedla, že kvůli nočním útokům na Poltavskou oblast a výpadkům v dodávkách proudu musela nasadit na tratě záložní dieselové lokomotivy. „V současné době má několik osobních vlaků zpoždění,“ dodala ve své ranní zprávě.
Podle agentury Reuters Rusové při útocích zranili jednoho člověka v Myrhorodském okrese Poltavské oblasti a další čtyři při dronovém útoku na čerpací stanici pohonných hmot na jiném místě.
Terčem ruského vzdušného úderu se stala také Kyjevská oblast, kde podle agentury Unian vzplály sklady v Boryspilském okrese. Oběti tam hlášeny nejsou.
Dronové útoky
Ukrajinské letectvo ráno uvedlo, že Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu 75 drony různého typu. Protivzdušná obrana zlikvidovala 48 nepřátelských bezpilotních letounů, uvedly vzdušné síly a dodaly, že ale také evidují zásahy 26 dronů na šesti blíže neupřesněných místech. Jeden dron podle nich zůstával v době zveřejnění hlášení ve vzduchu.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho protivzdušná obrana sestřelila v noci 43 ukrajinských dronů. Moskva obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského útoku, ale pouze o sestřelených strojích. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody.
Britská BBC s odvoláním na různé ruské zdroje napsala, že ukrajinské drony létaly například nad Volgogradskou oblastí a úřady opět dočasně uzavřely letiště ve Volgogradu a ve volgogradské ropné rafinérii zavedly „zvláštní režim“.
Tuto ropnou rafinerii a sousední ropný sklad na břehu řeky Volhy napadly ukrajinské drony už několikrát, podotkla BBC. Zda poslední útok způsobil škody, zatím není zřejmé.
Jednoho člověka ale zabil ukrajinský dron v Bělgorodské oblasti, uvedl na telegramu tamní gubernátor Vjačeslav Gladkov. Bezpilotní letoun podle něj zasáhl automobil ve městě Šebekino, přičemž dalšího člověka zranil.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022 a součástí bojů je ostřelování a vzdušné útoky obou stran na různé cíle na území nepřítele. Při středečních útocích Rusové zabili dva obyvatele Doněcké oblasti, napsala ve čtvrtek agentura Ukrinform.