ONLINE: Rusové útočili na hranicích s Rumunskem. Drony způsobily rozsáhlý požár
Rusové v noci na středu podnikli dronový útok na Oděskou oblast na jihu Ukrajiny a podle místních úřadů zasáhli objekt palivové infrastruktury. Na místě vznikl požár a jeden člověk byl zraněn. V Sumské oblasti bylo po útoku bezpilotních prostředků zraněno 12 lidí včetně dvou dětí. Dronové útoky na cíle v Rusku v noci podnikla také Ukrajina.
Šéf Oděské oblasti Oleh Kiper uvedl, že ruský útok se odehrál v Izmajilu na hranicích s Rumunskem a poškozeny byly objekty infrastruktury a výrobní prostory.
„V důsledku zásahů vypukl rozsáhlý požár na objektu palivově-energetické infrastruktury,“ napsala k útoku v Oděské oblasti ukrajinská záchranná služba na Telegramu.
V Sumské oblasti na severu země bylo při ruském dronovém útoku na město Ochtyrka zraněno 12 lidí včetně dvou dětí, oznámila ukrajinská policie.
Podle ní byl útok „cynicky“ veden vůči civilnímu obyvatelstvu - poškozen byl bytový dům, 13 rodinných domů, hospodářská budova a garáž.
Dronové útoky
Dronovým útokům čelilo také Rusko. Jeho ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana v noci zneškodnila 42 ukrajinských bezpilotních prostředků nad celkem devíti ruskými regiony. Ministerstvo ve svých statistikách neuvádí, kolik dronů Ukrajina na Rusko vyslala.
Ukrajinci se čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, součástí války jsou i vzájemné útoky podnikané bezpilotními letouny v hloubi nepřátelského území.
Obě strany popírají, že by útočily na civilisty, ale OSN prověřila a potvrdila, že ve válce rozpoutané na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina zahynuly tisíce civilistů, včetně žen a dětí, v drtivé většině Ukrajinců.
Kyjev tvrdí, že útoky dronů na cíle v hloubi Ruska mají oslabit ruské válečné úsilí.