ONLINE: Rusové útočili nedaleko slovenských hranic. Ve městě Mukačevo zasáhli závod americké firmy
Ruské střely poškodily ve městě Mukačevo, nedaleko slovenských hranic, závod společnosti Flex-Ukrajina. S odvoláním na záběry z místa a zprávy ukrajinských médií to ve čtvrtek napsala ruskojazyčná stanice BBC na webu. O ruském úderu na podnik amerického výrobce elektroniky informoval o něco dříve ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha a prezident Volodymyr Zelenskyj sdělil, že útok na americký podnik v Zakarpatské oblasti zranil 15 lidí.
Agentura Interfax-Ukrajina píše, že závod nacházející se v Mukačevu v Zakarpatské oblasti patří společnosti Flextronics, kterou označuje za jednoho ze světových lídrů v oblasti smluvní výroby elektroniky a designu. Tuto informaci potvrdili i korespondenti ukrajinské služby BBC.
Za 30 let tu bude pořád stejné Rusko snící o svých křivdách a velikosti. Potřebuje porážku, věří Hlaváček
Číst článek
Závod Flextronic v Mukačevu byl postaven v roce 2012, podotkla stanice. Šéf správy Zakarpatské oblasti Myroslav Bileckyj před časem uvedl, že v něm pracuje přes 2600 lidí. V roce 2018 místní portál Mukachevo.net napsal, že se v podniku vyrábí komponenty pro elektrotechniku, kávovary, tonery do tiskáren a další produkty.
O existenci závodu v Mukačevu informuje na svých webových stránkách také společnost, která v současné době používá název Flex.
Zakarpatská oblastní prokuratura mezitím na telegramu napsala, že Rusko zaútočilo na Mukačevo kolem 4:40 (3:40 SELČ) dvěma střelami Kalibr, což způsobilo výbuch v místní firmě se zahraničními investicemi.
Bileckyj informoval o poškození průmyslového podniku v Mukačevu, kde vypukl požár. Zničeny byly podle něj sklady a město zahalil kouř.
„Produkty, které hoří, mohou být nebezpečné pro zdraví,“ sdělil podle BBC regionální činitel a vyzval obyvatele města, aby zavřeli okna a dveře do svých domovů a nevycházeli ven, pokud to nebude nutné.
15 zraněných
Zelenskyj mezitím uvedl, že ruský útok na americký podnik v Zakarpatské oblasti na západě země zranil 15 lidí. „Byl to běžný civilní podnik, americká investice. Vyráběli běžné věci pro domácnosti, jako jsou kávovary,“ napsal prezident na platformě Telegram.
„Jedna ze střel zasáhla velkého amerického výrobce elektroniky v našem nejzápadnějším regionu,“ uvedl Sybiha na síti X s tím, že důsledkem jsou škody a zranění. Upozornil, že to nebyl první útok na americké firmy působící na Ukrajině a připomněl mimo jiné poškození kyjevských kanceláří společnosti Boeing dříve v letošním roce.
Mukačevo leží v Zakarpatské oblasti a nachází se jen několik desítek kilometrů vzdušnou čarou od hranic s Maďarskem a Slovenskem. Terčem ruských vzdušných útoků bylo toto město v minulosti zřídka, poznamenala BBC a dodala, že během posledního útoku na něj nesměřovaly pouze ruské střely, ale také úderné drony.
Rusko ve čtvrtek podniklo na Ukrajinu rozsáhlý vzdušný útok, podle ukrajinského letectva použilo 574 dronů a 40 střel různého typu.