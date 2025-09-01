ONLINE: Rusové v noci shodili na Záporožskou oblast letecké bomby. Při útoku zemřel manželský pár
Manželský pár přišel o život při ruském bombovém útoku v ukrajinské Záporožské oblasti, kterou prochází frontová linie. Na telegramu o tom informoval šéf regionální vojenské správy Ivan Fedorov. Rusové podle Fedorova na vesnici Omelnyk, která leží asi 20 kilometrů od míst bojů, zaútočili řízenými leteckými bombami KAB. „Jsou zničené domy. V jednom z nich zahynul manželský pár,“ uvedl Fedorov. Oběma manželům bylo 64 let.
V noci na pondělí kvůli hrozícím dronovým útokům platil letecký poplach v centrálních, severních a východních oblastech Ukrajiny. Protivzdušná obrana drony sestřelovala například v Kyjevské oblasti, informace o možných škodách nejsou k dispozici.
Rusko i Ukrajina popírají, že by v sousední zemi útočily na civilní cíle. Nicméně hlavně ukrajinská strana denně po ruských útocích hlásí škody na civilní infrastruktuře i zranění a smrt civilistů i daleko za frontovou linií. Ukrajinské síly v hloubi Ruska útočí nyní hlavně na ropnou a vojenskou infrastrukturu s cílem oslabit bojeschopnost nepřítele.
I při ukrajinských útocích někdy utrpí zranění nebo zemřou civilisté. V Krasnodarském kraji ležícím na ruském pobřeží Azovského a Černého moře drony úlomky sestřeleného dronu spadly na transformátorovou stanici ve městě Kropotkin, která začala hořet. Podle místních úřadů se nikomu nic nestalo, uvádí ruskojazyčná služba BBC.
Obyvatelé jedné ze čtvrtí Kropotkinu si ale podle telegramového kanálu Astra stěžovali, že i když je požár uhašený, na místě se drží dým, který ztěžuje dýchání. Lidé v Jelabuze v Tatarstánu nad ránem informovali o tom, že slyší výbuchy, píše Astra. Nedaleko od tohoto města leží zvláštní ekonomická zóna, v níž se vyrábějí drony, jež Rusko používá k útokům proti Ukrajině. Z bezpečnostních důvodů přerušila provoz letiště v Kazani a Nižněkamsku.
Ruské ministerstvo obrany podle BBC v pravidelném ranním hlášení uvedlo, že protivzdušná obrana zneškodnila za uplynulou noc 50 ukrajinských bezpilotních letounů. Nad Krasnodarským krajem sestřelila dva, nad Tatarstánem tři. Skoro polovinu dronů ruská armáda zneškodnila nad Černým a Azovským mořem.