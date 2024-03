Šéf společnosti Enerhoatom Petro Kostin upozornil, že Ukrajina jaderné bloky modernizovala a jejich obsluha se podstatně odlišuje od ruských jaderných elektráren. Ti, kteří neprošli ukrajinskou certifikací, nemohou elektrárnu spolehlivě řídit.

Rusko navíc nabralo nezkušené zaměstnance z okolních vesnic, řekl Kostin na shromáždění u příležitosti dvou let okupace Záporožské jaderné elektrárny. Ta letos oslaví 40 let od spuštění prvního bloku a Rusko ji k tomuto výročí plánuje znovu uvést do provozu.